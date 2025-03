Veja a trajetória do Flamengo no Campeonato Brasileiro

Além do Flamengo, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória.

O Campeonato Brasileiro acontecerá entre 29 de março e 21 de dezembro de 2025. Ao longo da temporada, os jogos serão interrompidos durante o Mundial de Clubes, que ocorrerá de 15 de junho a 13 de julho. Contudo, antes da interrupção, 12 rodadas da Série A serão disputadas.

Destaques para 2025

O Flamengo continuará sob o comando do técnico Filipe Luís, que substituiu Tite no final de 2024. Para reforçar o elenco nesta temporada, o Rubro-Negro contratou o atacante Juninho e o zagueiro Danilo.

O Flamengo tem 7 títulos no Campeonato Brasileiro (Imagem: rarrarorro | Shutterstock)

História no Brasileirão

O Flamengo faturou o título do Brasileirão em 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020. Em 2019, o Mais Querido fez a melhor campanha da história na era dos pontos corridos, desde que a competição passou a ser disputada por 20 equipes. O time bateu o recorde do Corinthians e chegou à marca de 90 pontos em 38 rodadas, garantindo o campeonato. Em 2020, com uma campanha eficiente, o Rubro-Negro, com 71 pontos em 38 rodadas, também levou o título do Brasileirão. Em 2024, ficou em 3º lugar, com 70 pontos na tabela e um aproveitamento de 61%.

Para poucos

Na temporada de 2020, faltando apenas uma rodada para a final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o líder Internacional no tudo ou nada e assumiu a liderança. Com isso, só precisou do próprio esforço para levantar a taça. No Morumbi, diante do São Paulo, o Rubro-Negro se consagrou campeão e levou para casa o 7º título brasileiro.