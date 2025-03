7 tipos de cebola para usar nas receitas

Com registros de cultivo no Egito há cerca de 4.000 anos, a cebola — amplamente apreciada por sua versatilidade — é um ingrediente essencial nas cozinhas de todo o mundo. Um fator que explica esse prestígio é a grande variedade de tipos do vegetal.

No mercado é possível encontrar desde a clássica cebola-branca até a mais delicada cebola-chalota. No entanto, essa diversidade geralmente gera dúvidas sobre qual escolher, especialmente considerando os benefícios e como utilizá-las na cozinha.

Para esclarecer essas questões, a nutricionista Maira Viviani, da Água Doce Sabores do Brasil, explica as diferenças entre os tipos de cebola e como incorporá-las em receitas. Confira!

1. Cebola-branca

A mais comum na rotina dos brasileiros, a cebola-branca tem uma textura crocante e sabor mais picante que os outros tipos. Com o potássio em sua composição, ela ajuda na função muscular e manter a pressão arterial no controle. É perfeita para saladas e pratos em que é servida crua ou ligeiramente cozida.

2. Cebola-roxa

Conhecida pela cor vibrante e sabor suave, a cebola-roxa é excelente para saladas, marinadas e pratos grelhados. Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, melhorar a digestão e fortalecer o sistema imunológico, além da coloração marcante, que oferece um toque decorativo aos pratos.

3. Cebola-amarela

A mais versátil entre os tipos da hortaliça, apresenta sabor suave e adocicado. A cebola-amarela é produzida geralmente nos Estados Unidos, México e Espanha. É ideal para sopas, ensopados e pratos que necessitam de maior cozimento. Contém vitaminas do complexo B e minerais como potássio, fósforo, magnésio, cálcio, sódio e ferro.

4. Cebola-doce

Perfeita para anéis de cebola e na preparação de diferentes tipos de saladas, a cebola doce tem a suavidade devida ao baixo teor de enxofre e alto teor de água em sua formulação. A hortaliça possui quercetina, um pigmento encontrado naturalmente em muitos alimentos, que ajuda a combater o açúcar no sangue.

A cebola-chalota é menor do que as outras e tem sabor adocicado (Imagem: Maryia_K | Shutterstock)

5. Cebola-chalota (shallot)

A cebola-chalota é menor e mais delicada que as outras, com variedades como a french red e a dutch yellow, apresenta um sabor adocicado, ideal para vinagretes, molhos e pratos refinados. Esse tipo ajuda a regular os níveis de colesterol e açúcar no sangue.

6. Cebola-pérola

Usada inteira em conserva, a cebola-pérola apresenta um sabor suave e levemente adocicado, sendo fonte de fibras, vitaminas e minerais. Geralmente, apresenta de 1 a 2 centímetros de diâmetro, o que a torna perfeita para pratos que pedem um toque mais delicado. É rica em antioxidantes, compostos sulfurados e flavonoides que contribuem para saúde cardiovascular e a imunidade.

7. Cebola verde

Também conhecida como cebolinha, a cebola verde apresenta boas quantidades de saponina, betacaroteno, fibras e vitamina C. É composta por bioativos que têm ações antioxidantes e anti-inflamatórias. Na gastronomia, é perfeita para pratos que pedem frescor sem a intensidade da cebola madura. Ela tem um sabor suave e levemente adocicado, sendo usada em saladas, sopas, refogados e como guarnição.

Para obter todos seus benefícios, depende da quantidade ingerida. Assim, sempre consulte o profissional nutricionista.

Por Marcela Baptista