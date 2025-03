Veja a trajetória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro

Além do Palmeiras, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória.

O Campeonato Brasileiro acontecerá entre 29 de março e 21 de dezembro de 2025. Ao longo da temporada, os jogos serão interrompidos durante o Mundial de Clubes, que ocorrerá de 15 de junho a 13 de julho. Contudo, antes da interrupção, 12 rodadas da Série A serão disputadas.

Destaques para 2025

Mais um ano sob o comando do técnico português Abel Ferreira, o Palmeiras busca o 13º título no Brasileirão. Para isso, o clube reforçou o elenco com a contratação do meio-campista Emiliano Martínez, dos atacantes Facundo Torres e Paulinho e do zagueiro Bruno Fuchs.

O Palmeiras é o maior campeão da história do Campeonato Brasileiro (Imagem: rafaelnlins | Shutterstock)

O maior campeão brasileiro

Em 2022, com campanha histórica, o Palmeiras foi o campeão brasileiro. Com um aproveitamento de 72,97% no campeonato, o time obteve 23 vitórias, 12 empates e 2 derrotas. Em 2023, a 12ª vitória do clube paulista veio por meio de 70 pontos na tabela e um aproveitamento de 64,8% nas 38 partidas jogadas. Em 2024, por fim, o clube paulista ficou em 2º lugar, com 73 pontos conquistados a partir de 22 vitórias, 7 empates e 9 derrotas.

História do time no Brasileirão

A primeira vez em que o Palmeiras disputou o Campeonato Brasileiro foi em 1960. Logo em seu ano de estreia, o Verdão levou a melhor sobre o Fortaleza e faturou o 1º lugar. Os demais títulos foram conquistados em 1967, 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023.