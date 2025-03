Entenda o conceito de carga mental na divisão das tarefas de uma casa

Esta é uma receita bem comum na vida de casais que dividem o mesmo teto: homem trabalha o dia inteiro e leva dinheiro para casa; mulher trabalha o dia inteiro e leva dinheiro para casa; ele leva os filhos na escola e ela os busca. E o resto das atividades ligadas ao funcionamento de uma casa e de uma família? Não estamos falando de lavar, passar, cozinhar, fazer faxina, mas, sim, do trabalho cognitivo de gerenciamento de uma casa.

Existem escalas validadas para avaliar esse trabalho cognitivo doméstico, denominado “mental load” em inglês (carga mental, em tradução livre). Abaixo temos uma dessas escalas que divide esse trabalho em sete diferentes categorias. Veja só o quanto você está contribuindo:



1. Limpeza



1.a. Monitorar o momento em que lençóis e toalhas precisam ser lavados.



1.b. Dispensar roupas dos filhos que não servem mais.



1.c. Supervisionar quando a casa precisa ser arrumada.



2. Agendamento



2.a. Acompanhar a agenda familiar, como datas de vacinação dos filhos.



2.b. Organizar um evento familiar, como o aniversário de um filho.



2.c. Lembrar de marcar compromissos, como dentista.



3. Assistência aos filhos



3.a. Buscar opções para itens que precisam ser comprados, como novos itens de material escolar, uniforme e calçados.



3.b. Decidir por um profissional provedor de cuidados aos filhos (e.g., babá, creche, colônia de férias).



3.c. Supervisionar quando o filho precisa cortar as unhas.



4. Manutenção



4.a. Anunciar, por exemplo, quando uma torneira ou a lavadora de roupas precisa de conserto.



4.b. Agendar profissional para reparos em casa ou no carro.



4.c. Lembrar de manutenção preventiva na casa ou no carro.



5. Finanças

5.a. Pesquisar sobre produtos financeiros, como contas bancárias ou seguros.



5.b. Decidir como investir o dinheiro.



5.c. Monitorar os gastos domésticos mensais.



6. Relações sociais



6.a. Buscar opções de socialização para as crianças (e.g., esportes, clubes).



6.b. Acompanhar datas de eventos esportivos e culturais.



6.c. Marcar reuniões com família e amigos.



7. Alimentação



7.a. Monitorar quais mantimentos precisam ser repostos.



7.b. Decidir a refeição do dia.



7.c. Verificar data de validade de alimentos e quais devem ser jogados fora.

Os homens têm mais tendência em superestimar sua colaboração nesse trabalho invisível do que as mulheres. Eles têm melhorado um pouquinho no que diz respeito a trabalhos domésticos físicos, como limpeza e cuidado com os filhos e, assim como na distribuição do trabalho cognitivo, ambos ainda são bem assimétricos, recaindo mais sobre os ombros das mulheres, mesmo em casais que se julgam igualitários nesse aspecto. Essa maior carga mental sobre as mulheres resulta em limitação de suas atividades profissionais.

Um estudo recente liderado por pesquisadores das Universidades de Bath e Melbourne (Inglaterra e Austrália) mostrou que, entre americanos, 71% dessa carga mental fica com as mulheres e 45% com os homens. Elas tinham o encargo de atividades diárias duas vezes maior que os homens, enquanto eles se dedicavam mais a tarefas episódicas, como cortar a grama, por exemplo. A pesquisa foi publicada pelo Journal of Marriage and Family.



Lembro-me agora de uma entrevista com a apresentadora Fernanda Lima em que ela respondia sobre o exemplo de homem que é o seu companheiro Rodrigo Hilbert, homão da porr@, que faz muitas coisas que um homem não costuma fazer. Ela diz que ele faz mesmo, e é o que o homem deveria fazer sem precisar fazer alarde, já que são milhões e milhões de mulheres que fazem o que culturamente é esperado dos homens e curiosamente não são chamadas de mulherões da porr@.



*Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília