7 receitas de bolo de chocolate para o fim de semana

O bolo de chocolate é uma delícia que transcende as preferências individuais, conquistando os mais variados paladares com sua irresistível combinação de sabor rico e textura macia. Sua versatilidade na culinária permite que seja preparado de várias maneiras, desde a clássica receita simples até variações mais elaboradas.

Por isso, a seguir, confira 7 receitas de bolos de chocolate para o fim de semana!

Bolo de chocolate simples

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de chocolate em pó

em pó 1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos e bata por 3 minutos. Acrescente os demais ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e bata para misturar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Desligue o forno, espere o bolo esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture bem. Despeje a cobertura sobre a massa e sirva em seguida.

Bolo de chocolate trufado

Ingredientes

Massa

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de iogurte natural

natural 1/2 xícara de chá de cacau em pó

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Cacau para polvilhar

Recheio e cobertura

200 g de chocolate meio amargo picado

200 g de creme de leite fresco

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Massa

Na batedeira, bata os ovos com o açúcar mascavo até formar um creme fofo. Acrescente o óleo de coco e o iogurte e bata até ficar homogêneo. Peneire a farinha de trigo e o cacau em pó sobre a mistura e mexa delicadamente com uma espátula. Depois, adicione o fermento e misture. Unte uma assadeira redonda com manteiga e polvilhe com cacau em pó, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Reserve.

Recheio e cobertura

Coloque o chocolate meio amargo em um recipiente e derreta no micro-ondas por 30 segundos. Adicione e misture o creme de leite e o mel com chocolate até formar um creme liso. Corte o bolo ao meio e recheie com o creme. Cubra com a outra parte de massa e despeje o creme sobre o bolo. Leve à geladeira por 1 hora antes de servir.

Bolo de chocolate com morango e creme de avelã (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Bolo de chocolate com morango e creme de avelã

Ingredientes

Massa

4 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite morno

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Cacau para polvilhar

Recheio

300 g de creme de avelã

200 g de creme de leite

1 colher de sopa de cacau em pó

2 xícaras de chá de morango picado

Cobertura e decoração

200 g de creme de avelã

Morangos frescos cortados ao meio

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Massa

Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até formar um creme fofo. Adicione o óleo e o leite morno, misturando bem. Acrescente a farinha de trigo e o chocolate em pó peneirados, mexendo até incorporar. Misture o fermento delicadamente. Depois, unte uma assadeira redonda com manteiga e cacau em pó, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180?°C por 35 minutos. Deixe esfriar antes de cortar a massa ao meio.

Recheio

Em um recipiente, misture o creme de avelã, o creme de leite e o cacau em pó até formar um creme homogêneo. Espalhe metade desse creme sobre a primeira camada do bolo. Após, distribua os morangos picados uniformemente sobre o recheio. Coloque a segunda camada do bolo por cima.

Cobertura

Aqueça ligeiramente o creme de avelã no micro-ondas para facilitar a aplicação. Depois, espalhe sobre o topo do bolo, decore com os morangos e finalize com folhas de hortelã.

Bolo de chocolate branco com limão

Ingredientes

Massa

200 g de creme de leite

150 g de chocolate branco

3 gemas de ovo

3 claras de ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

Raspas de limão a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

100 g de chocolate branco derretido

200 g de creme de leite

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Massa

Na batedeira, bata as claras em neve e reserve. Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o chocolate branco, mexa até incorporar e transfira para um recipiente. Coloque as gemas, a farinha de trigo, o açúcar e o limão e misture bem. Acrescente o fermento químico e mexa novamente. Junte as claras em neve e mexa delicadamente. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Após, desligue o forno, espere o bolo esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em um recipiente, coloque o creme de leite e o chocolate branco e misture bem. Despeje a cobertura sobre a massa, decore com as raspas de limão e sirva em seguida.

Bolo de chocolate com café

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de café forte

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1 colher de sopa de café solúvel

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o óleo e o café por 5 minutos. Adicione os demais ingredientes, exceto o fermento, e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e bata para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 40 minutos. Deixe esfriar e desenforme. Reserve.

Cobertura

Em uma panela, misture a manteiga, o leite condensado, o chocolate em pó e o café solúvel. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem. Cubra o bolo com a cobertura e sirva.

Bolo de chocolate com nozes (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

Bolo de chocolate com nozes

Ingredientes

Massa

4 gemas de ovo

4 claras de ovo batidas em neve

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de água morna

1 xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de nozes trituradas

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1 xícara de chá de nozes trituradas

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque as gemas, a água e o açúcar e bata até formar uma espuma. Adicione o restante dos ingredientes, exceto as claras e o fermento químico, e mexa bem até obter uma massa homogênea. Acrescente as claras e o fermento e misture delicadamente. Reserve. Unte uma assadeira redonda com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o forno, espere o bolo esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Após, desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture bem. Despeje a cobertura sobre o bolo, decore com as nozes e sirva em seguida.

Bolo de chocolate com laranja

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Raspas de 1 laranja

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

Raspas de laranja para decorar

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o óleo e o suco de laranja por 5 minutos. Adicione os demais ingredientes, exceto o fermento e as raspas de laranja, e bata até obter uma massa homogênea. Incorpore o fermento e as raspas de laranja e bata para misturar. Unte com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo uma assadeira, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 40 minutos. Deixe esfriar e desenforme.

Cobertura

Em uma panela, misture a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem. Cubra o bolo com a cobertura e decore com raspas de laranja. Sirva em seguida.