6 receitas com filé de frango para o almoço

Frango crocante com crosta de quinoa (Imagem: Kiian Oksana | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O filé de frango é uma escolha excelente para quem busca uma alimentação saudável e balanceada. Rico em proteínas e com baixo teor de gordura, especialmente quando consumido sem a pele, é uma alternativa leve e nutritiva às carnes vermelhas. Além disso, é econômico e incrivelmente versátil, adaptando-se a uma variedade de receitas saborosas. Por isso, confira 6 receitas com filé de frango para se deliciar no almoço!

Frango crocante com crosta de quinoa

Ingredientes

4 filés de frango

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1 ovo batido

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em outro recipiente, coloque a quinoa e o queijo parmesão e misture. Após, passe os filés de frango no ovo batido e na mistura com quinoa. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os filés sobre a panela e frite até dourar. Sirva em seguida.

Frango ao molho de manga e gengibre

Ingredientes

4 filés de frango

Polpa de 1 manga picada

1 colher de sopa de gengibre ralado

ralado Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os filés sobre a panela e grelhe os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque a polpa de manga, o gengibre, o suco de limão e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Desligue o fogo e sirva sobre o frango grelhado.

Filé de frango com batata

Ingredientes

4 filés de frango

4 batatas descascadas e cortada em cubos

descascadas e cortada em cubos 2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e fatiada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos.

Em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os filés sobre a panela e grelhe os dois lados. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, coloque o restante do azeite de oliva e aqueça. Junte a cebola e doure. Acrescente as batatas e refogue por 12 minutos. Disponha os filés de frango novamente na panela e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Frango com brócolis (Imagem: siamionau pavel | Shutterstock)

Frango com brócolis

Ingredientes

500 g de filé de frango cortado em cubos

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e doure. Acrescente os floretes de brócolis e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cubra apenas o fundo da panela com água. Tampe e cozinhe até secar a água e o brócolis ficar macio. Reserve.

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o restante da cebola e doure. Junte o frango e grelhe os dois lados. Desligue o fogo, acrescente o brócolis e misture. Sirva em seguida.

Frango ao curry verde com leite de coco

Ingredientes

4 filés de frango

2 colheres de sopa de pasta de curry verde

200 g de leite de coco

1 colher de sopa de açúcar mascavo

Suco de 1 limão

Azeite de oliva, sal e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a pasta de curry verde e frite até dourar. Acrescente o frango e refogue até dourar dos dois lados. Junte o leite de coco, o açúcar mascavo, o suco de limão e o sal e mexa. Reduza o fogo e cozinhe até o molho engrossar. Finalize com manjericão e sirva em seguida.

Filé de frango gratinado

Ingredientes

4 filés de frango

250 g de creme de leite

200 g de requeijão cremoso

1 colher de sopa de tomilho desidratado

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

2/3 de xícara de chá de queijo muçarela ralado

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Passado esse tempo, transfira os filés para uma assadeira untada com azeite de oliva.

Em um recipiente, coloque o creme de leite, o requeijão, o tomilho, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada e mexa para incorporar. Despeje o creme sobre os filés de frango e polvilhe com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.