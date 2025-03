Pequeno em tamanho, grande em energia: conheça o Jack Russell Terrier

Os cães da raça Jack Russel Terrier são conhecidos por sua inteligência, lealdade, espontaneidade, personalidade cativante e energia inesgotável, sendo perfeitos para quem busca um companheiro ativo e destemido. Suas principais características físicas são a pequena estatura — medindo em torno de 25cm a 30cm, pesando entre 5kg e 8kg — e o corpo musculoso. São conhecidos como cães cangurus, pois segundo o médico veterinário Mario Falcão, mesmo pequenos, têm força e velocidade impressionantes. Muitos conseguem pular até cinco vezes a própria altura.

Suri fez o papel de Pimpão em Ainda estou aqui (foto: Reprodução / Instagram)

A cor predominante é o branco, com marcas em marrom, preto ou tricolor. Segundo Kamila Jhoplin, médica veterinária pós-graduada em nutrição e endocrinologia, os cães dessa raça têm pelagem curta e lisa, mas não costumam soltar muito pelo. "A pelagem curta e densa já é naturalmente ajustada para proteção. Importante manter uma rotina de escovação, banho, quando necessário, e uma alimentação equilibrada para ajudar a controlar a queda de pelos e mantê-los saudáveis."

Perito Colt, de 2 anos, é o pet da veterinária Kamilia Jhoplin (foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal)

A raça originou-se na Inglaterra nos anos 1820, a partir dos testes de cruzamento da cadela de John Russel, uma Terrier chamada Trump, com cães das raças Old White Terrier Inglês e Fox Terrier. O nome veio em homenagem ao criador Russell, um exímio caçador de raposas. Ele procurava um cão com certas habilidades para ser seu companheiro nas aventuras de caça: corajoso, de pequeno porte para melhor locomoção, musculoso, flexível e com pelagem característica para caça em certos ambientes.



Laços de convivência!

Uma grande qualidade da raça é a lealdade e o apego aos donos. Marcelo Assagra, representante comercial, é tutor do Chico, 9 anos, que é um cão com essa característica: não é um cachorrinho muito carinhoso, mas gosta de estar sempre perto de seus tutores. "Ele é nossa companhia e é super parceiro. Se todos estão em casa, ele fica em paz, perto de todo mundo, e permanece onde estamos", conta o tutor.

Os tutores de Chico não conheciam a raça, mas se apaixonaram pelas fotos (foto: Fotos: Reprodução/ Arquivo Pessoal)

Por ser um cão ativo e destemido, muitos tutores acabam não se adaptando ao estilo de vida e à personalidade desses pets. Eles conseguem, sim, viver em apartamento, mas exigem uma maior atenção e uma rotina completa para gastar a energia. "Como é uma raça extremamente ativa, o ideal seria um ambiente com mais espaço, como uma casa com quintal. No entanto, com os estímulos corretos, ele pode se adaptar a espaços menores", explica a veterinária Kamila Jhoplin.



O melhor adjetivo para definir um Jack Russell é sua energia. "Chico é muito energético. Agora, com 9 anos, essa energia diminuiu um pouco, mas ele adora brincar, sempre gostou. Então, desde mais novinho, optamos em colocá-lo na creche, duas vezes na semana, para socializar e gastar energia com outros cães. E nos dias em que ele não vai pra creche e aos finais de semana, as opções são parques e praças, além dos passeios pelo quarteirão de casa", conta Marcelo.

Os Jack Russells podem ser excelentes companheiros para crianças que adoram brincar. No entanto, devido à sua personalidade forte, é importante ter uma supervisão entre eles, principalmente com crianças pequenas, e ensinar tanto o cão quanto a criança a respeitar os limites um do outro, para garantir que a interação seja positiva e segura para todos. No entanto, devido ao seu instinto e temperamento, essa raça pode não se dar bem com animais desconhecidos ou tentar se impor em situações com cães maiores.

O inseparável companheiro de Jim Carrey no filme O Máskara (foto: Reprodução/ Pinterest)

Particularidade da saúde

De acordo com Mario Falcão, médico veterinário, o Jack Russell Terrier é, no geral, uma raça saudável, mas assim como qualquer outra raça, algumas condições são mais frequentes. Entre elas:

- Problemas ortopédicos: luxação de patela e displasia de cotovelo são comuns em raças pequenas.

- Doenças oculares: a raça pode apresentar predisposição para distiquíase (cílio que nasce para dentro do olho), catarata hereditária, glaucoma e atrofia progressiva da retina (APR), que pode levar à cegueira ao longo dos anos.

- Doenças dentárias: o acúmulo de tártaro pode levar a problemas periodontais precoces.

- Surdez congênita: a surdez congênita herdada poligamicamente pode ser unilateral ou bilateral. Alguns filhotes podem nascer surdos, principalmente os de coloração branca predominante.

- Cálculos vesicais de urato: uma mutação autossômica recessiva no gene SLC2A9 causa urolitíase de urato e pode predispor cães machos à obstrução urinária. Segundo o veterinário, tem uma frequência de portadores de 7,75% na raça.

Jacks famosos!

Cães dessa raça são escolhidos com muita frequência para papéis na TV devido à sua alta capacidade de aprendizado, personalidade e energia.

- Pimpão: no filme ganhador do Oscar de melhor Filme Internacional de 2025, Ainda estou aqui, o cachorrinho da família Paiva foi interpretado pelos irmãos Suri e Ozzy. Quem mais aparece em tela é Suri, uma cachorrinha fêmea da raça Jack Russell. Inicialmente, ela foi escolhida apenas para ser o cachorro da família enquanto filhote, mas acabou aparecendo em todas as fases do animal.

- Milo: no longa O Máskara, Milo interpreta o companheiro do personagem principal, interpretado por Jim Carrey. O cãozinho rouba as cenas por ser muito sapeca e leal. Esse papel é o mais marcante quando se pensa em Jack Russell nas telinhas.

- Uggie: o Jack Russell ganhou destaque nesse papel por participar do filme O Artista, vencedor do Oscar de Melhor Filme de 2012. Seu papel comoveu tantas pessoas, que foi o primeiro pet a conquistar uma estrela na calçada da fama de Hollywood.

- Um cão da raça foi o protagonista no comercial da marca de cerveja Skol, com sua atuação divertida.