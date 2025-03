Conheça outros ganhadores do Oscar canino, que esse ano foi do Brasil

A ressaca do Oscar se misturou com a do carnaval e este domingo, talvez, seja um dos primeiros dias em que os brasileiros estão — finalmente — descansando. Mas para relaxar, não precisamos deixar de comemorar. E, enquanto seguimos na felicidade da conquista do nosso primeiro Oscar entre os humanos, outras espécies conquistaram a honraria primeiro.

Pode-se dizer que Walter Salles não foi o primeiro brasileiro a receber um Oscar nem mesmo o primeiro a receber o prêmio pelo filme Ainda estou aqui. Suri e seu irmão Ozzy, os intérpretes do cachorro Pimpão no longa, levaram para casa o prêmio Fido de Melhor Cão em Filme de Época, que é o equivalente ao Oscar canino.

Suri recebeu prêmio por atuação (foto: Reprodução / Instagram)

O nome da premiação é uma sigla para For Incredible Dogs On Screen Award (prêmio para cães incríveis em cena, em tradução livre). Criado em 2001, no Reino Unido, o Fido presenteia os vencedores com coleiras personalizadas de acordo com a categoria indicada.

Suri e Ozzy são da raça Jack Russel, conhecida por ser enérgica e cheia de disposição. O nome da cadelinha vem do animal suricato, revela um vídeo do Instagram em que ela aparece na mesma posição em que o animal, mamífero encontrado em países africanos, costuma ficar.

Suri e Ozzy, da raça Jack Russell, com Fernanda Torres (foto: Reprodução)

Em sua conta no Instagram, que já conta com mais de 29 mil seguidores, Suri dedicou o prêmio ao ator Gui Silveira, que interpreta Marcelo Rubens Paiva na infância, e mandou "lambeijocas" para a equipe e o elenco do filme.

Suri tem aproveitado a fama. Em uma de suas publicações fixadas na rede, ela está no colo de ninguém mais, ninguém menos que Ana Maria Braga. Ela tomou café da manhã com a apresentadora, honra que muitos atores humanos ainda sonham em conquistar.

E, claro, como todos os brasileiros, sobretudo os envolvidos com a produção de Ainda estou aqui, ela comemorou bastante o Oscar de Melhor Filme Internacional que os colegas de trabalho trouxeram para casa.

Suri, 'Ainda estou aqui' (foto: Reprodução / Instagram)

Outros cães famosos e premiados

Uggie

O cão da raça Jack Russel, assim como Ozzie e Suri, também foi premiado por sua atuação como Jack, no filme O Artista, de 2011. Ele recebeu o Palm Dog Award, prêmio para pets do Festival de Cannes e a Coleira de ouro. Uggie também participou da cerimônia do Oscar em 2012 e subiu ao palco com o ator Jean Dujardin, vencedor na categoria Melhor Ator por seu papel em O Artista.

Uggie atuou em diversos filmes, como Água para elefantes e Os candidatos, e teve suas patas marcadas na Calçada da Fama. Em 2012, lançou um livro de memórias chamado Uggie, my story e morreu em 2015, após ser eutanasiado em função de um tumor na próstata.

Uggie e sua marca na calçada da fama (foto: AFP/Reprodução)

Messie

O border-collie Messie foi o vencedor do Palm Dog Award de 2023 e levou o prêmio por sua atuação como o cão-guia Snoop, em Anatomia de uma queda, longa que levou a Palma de Ouro no mesmo ano. Em uma brincadeira, na cerimônia do Oscar, foi transmitido um vídeo em que o cão aparecia aplaudindo a vitória de Robert Downey Jr. na categoria de Melhor Ator Coadjuvante. O vídeo viralizou e o simpático cachorro fez ainda mais sucesso.

Messi, no set de Anatomia de uma queda (foto: Instagram/Reprodução)

Marley

Apesar de ser um dos mais famosos da ficção, o “pior cão do mundo” não teve somente um intérprete. Cerca de 22 labradores, de diferentes idades e temperamentos, participaram da produção de Marley & Eu. Um dos animais, no entanto, destacou-se. O comportamento de Clyde, que quase rendeu uma bronca de seu treinador, virou uma cena improvisada no filme. Em uma entrevista, John Grogan, escritor do livro autobiográfico que inspirou o filme, revelou que, no meio de uma gravação, Clyde levantou a pata e começou a fazer xixi na mesa de centro do cenário.

"Clyde foi o cachorro principal que interpretou Marley e foi bastante consistente em se comportar mal e fazer coisas ruins”, disse Owen Wilson, ator que interpreta Grogan em uma entrevista em 2008.

Cena do filme Marley &Eu (foto: Reprodução)

Rin-tin-tin

O pastor alemão Rin-tin-tin ficou famoso ao estrelar filmes de velho-oeste. Seu primeiro longa estreou em 1919 e se chamava Onde começa o norte. O nome nas telas imitou o nome real do cachorro, que tinha sido adotado por um sargento no final da Primeira Guerra Mundial. O sucesso de Rin-tin-tin o alçou a protagonista, ele ganhou uma série de televisão e estrelou 29 filmes antes de morrer, aos 14 anos, em 1932. Seu filho, neto e bisneto seguiram os passos de Rin-tin-tin e deram continuidade ao personagem.