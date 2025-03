5 dicas para evitar sustos financeiros com a saúde nos EUA

O planejamento ajuda a evitar gastos com saúde nos Estados Unidos (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os Estados Unidos estão entre os principais destinos de viagem para os brasileiros, seja para turismo, estudos ou negócios. No entanto, ao planejar a viagem, a saúde deve ser uma das principais preocupações dos turistas. Diferentemente do Brasil, onde o Sistema Único de Saúde (SUS) garante atendimento gratuito, nos EUA não há um sistema público universal, e os serviços médicos podem ter custos elevados.

Segundo o médico brasileiro Neymar Lima, fundador da rede de clínicas Medstation, que atende brasileiros fora do Brasil, é importante que viajantes nos EUA contratem um seguro saúde que cubra principalmente emergências e internações.

Os valores variam entre R$ 100 e R$ 300 por dia, conforme dados de plataformas de comparação de seguros, dependendo da cobertura. Esses custos são significativamente menores que os de uma consulta de pronto-socorro nos EUA, que pode custar entre US$ 1.500 e US$ 3.000, ou de uma internação hospitalar, que ultrapassa US$ 20 mil por dia.

Se você está planejando uma viagem para os Estados Unidos, confira abaixo cinco dicas essenciais para garantir que sua saúde não se torne um problema – e que você não acabe pagando caro por imprevistos médicos.

1. Nunca viaje sem seguro saúde

O seguro saúde cobre emergências médicas e hospitalares, evitando gastos inesperados e garantindo atendimento adequado. O custo médio do seguro varia entre R$ 100 e R$ 300 por dia, dependendo da cobertura contratada – um investimento pequeno comparado aos riscos financeiros de precisar de assistência médica sem proteção.

2. Escolha um seguro com suporte em português

Caso precise de atendimento médico, é fundamental conseguir se comunicar sem barreiras. Muitas seguradoras oferecem atendimento 24h em português, auxiliando na marcação de consultas e no encaminhamento para hospitais e para clínicas credenciadas. Antes de contratar um seguro, verifique se há suporte no seu idioma e se ele cobre exames, emergências e internações.

3. Saiba onde buscar atendimento médico acessível

Para quem não tem seguro ou precisa de consultas rápidas e em conta, clínicas especializadas no atendimento a brasileiros são uma alternativa inteligente. Há opções de locais que oferecem atendimento a partir de US$ 100 por consulta, além de telemedicina para casos menos urgentes.

4. Tenha uma reserva financeira para emergências

Mesmo com seguro, nem sempre todos os custos estão cobertos – exames específicos, medicamentos e atendimentos fora da rede credenciada podem gerar despesas extras. Ter uma reserva financeira exclusiva para emergências médicas pode evitar transtornos. Além disso, se precisar pagar algum valor adiantado, muitas clínicas e hospitais exigem cartão de crédito internacional.

5. Carregue um kit de primeiros socorros e medicamentos básicos

Medicamentos que no Brasil são vendidos sem prescrição podem exigir receita médica nos EUA, o que pode dificultar a compra em farmácias. Antes da viagem, consulte seu médico e leve remédios básicos para febre, dor e alergias, além de um kit de primeiros socorros. Se precisar de um medicamento de uso contínuo, leve uma prescrição médica em inglês para facilitar a compra, caso precise repor.

