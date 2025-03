O frango é um alimento versátil e amplamente utilizado na alimentação devido ao seu sabor suave, facilidade de preparo e alto valor nutritivo. Rico em proteínas de alta qualidade, ele auxilia no ganho de massa muscular, sendo uma excelente opção para quem pratica atividades físicas e deseja fortalecer o corpo. Além disso, possui baixo teor de gordura, especialmente quando consumido sem pele, e é fonte de vitaminas do complexo B, essenciais para a recuperação muscular e a produção de energia.

A seguir, confira 9 receitas com frango para melhorar o ganho de massa muscular!

Frango assado com batata-doce laranja

Ingredientes

1 batata-doce laranja

1 filé de frango

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Azeite de oliva para untar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 g de vagem

Modo de preparo

Descasque e corte a batata-doce em pedaços. Em seguida, transfira para um recipiente e adicione o azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture e reserve. Em outro recipiente, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Disponha em uma forma untada com azeite de oliva. Acrescente a batata-doce e leve ao forno preaquecido a 180?°C até dourar. Enquanto isso, em banho-maria, cozinhe a vagem por 5 minutos. Desligue o fogo e coloque a vagem em um prato. Sirva acompanhada com o frango e a batata-doce.

Frango grelhado com legumes

Ingredientes

300 g de peito de frango cortado em tiras finas

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e picada

descascada e picada 1/2 xícara de chá de batata descascada e picada

1/2 xícara de chá de vagem cozida

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, salsa e tomilho a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as tiras de frango e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar enquanto prepara os legumes. Em panelas separadas, coloque a cenoura e a batata, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os legumes para um recipiente. Junte a vagem e tempere com sal, pimenta-do-reino, salsa, tomilho e azeite de oliva. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as tiras de frango e grelhe-as até que dourem. Retire do fogo e sirva com os legumes reservados.

Berinjela recheada com frango

Ingredientes

150 g de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 berinjela

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, corte a berinjela ao meio no sentido do comprimento. Retire o miolo e reserve-o. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Junte o pimentão, o tomate e a cebola e refogue por 5 minutos. Junte a polpa da berinjela reservada e o molho de tomate e cozinhe por 4 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie a berinjela, coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de frango

Ingredientes

Massa

1 ovo

1 clara de ovo

2 colheres de sopa de flocos de aveia

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 pitada de sal

1 colher de chá de azeite de oliva

Recheio

150 g de peito de frango cozido e desfiado

1/2 tomate sem sementes e picado

1/4 de cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

2 colheres de sopa de creme de ricota

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Molho de tomate para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe cada lado por 2 minutos. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o frango desfiado, o tomate, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por 6 minutos. Adicione o creme de ricota e mexa para incorporar. Desligue o fogo, recheie a massa e enrole. Sirva acompanhado com molho de tomate.

Salada com frango e abacate (Imagem: Liv friis-larsen | Shutterstock)

Salada com frango e abacate

Ingredientes

200 g de peito de frango

1/2 abacate descascado e cortado em fatias

descascado e cortado em fatias 1 colher de sobremesa de gengibre ralado

1 colher de sopa de alecrim fresco

8 tomates-cereja cortados ao meio

Raspas de 1 limão

1 xícara de chá de folhas de rúcula e

1 xícara de chá de alface-lisa

1 xícara de chá de alface-crespa

Azeite de oliva, vinagre de limão e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, gengibre, raspas de limão e alecrim. Cubra e deixe descansar por 15 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e refogue até dourar. Desligue o fogo, corte o frango em fatias e reserve.

Em uma saladeira, coloque as folhas de rúcula e de alface. Junte as fatias de abacate, as tiras de frango e os tomates-cereja. Tempere com vinagre de limão, azeite de oliva e sal. Sirva em seguida.

Frango ao curry com arroz integral

Ingredientes

300 g de peito de frango cortado em cubos

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 abobrinha descascada e cortada em cubos

1/2 colher de sopa de farinha de trigo integral

200 ml de leite desnatado

1/2 xícara de chá de curry

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de arroz integral

800 ml de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque uma colher de sopa de azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o frango e doure os dois lados. Adicione a abobrinha, o curry, o sal e a pimenta-do-reino e cubra com 500 ml de água. Cozinhe por 5 minutos, retire do fogo e reserve. Em outra panela, coloque uma colher de sopa de azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e doure. Adicione o arroz integral e refogue por 5 minutos. Cubra com o restante da água e cozinhe até secar. Desligue o fogo e reserve.

Na mesma panela utilizada para fazer o frango, coloque 1 colher de sopa de azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a farinha de trigo e refogue até dourar. Coloque o leite desnatado e ferva por 2 minutos, sem parar de mexer. Junte o frango com a abobrinha e o curry e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva acompanhado com o arroz integral.

Estrogonofe de frango com iogurte (Imagem: Adao | Shutterstock)

Estrogonofe de frango com iogurte

Ingredientes

1 peito de frango cortado em cubos

1 colher de sobremesa de mostarda

4 colheres de sopa de molho de tomate

170 g de iogurte natural

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e doure. Junte a mostarda e o molho de tomate e cozinhe por 8 minutos. Adicione o iogurte natural, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Frango com quinoa e brócolis

Ingredientes

300 g de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de quinoa

1/2 xícara de chá de floretes de brócolis

2 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de sopa de pimenta-do-reino branca moída

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a quinoa e cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Quando estiver perto de secar, adicione os floretes de brócolis e o frango desfiado e cozinhe até ficarem macios. Após, junte a pimenta-do-reino, o sal e a salsinha e misture. Espere a água secar, desligue o fogo e regue com azeite de oliva. Sirva em seguida.

Salpicão de frango

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

2 cenouras descascadas e raladas

395 g de ervilha fresca

395 g de milho-verde

200 g de uva-passa

1 maçã sem sementes e picada

200 ml de iogurte desnatado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango, as cenouras, a ervilha, o milho-verde, a uva-passa e maçã e misture. Adicione o iogurte e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.