Saiba quais são os riscos e benefícios dos suplementos alimentares

Suplementos alimentares devem ser consumidos com moderação e acompanhamento profissional - (crédito: Reprodução/Freepik)

Impulsionado por promessas de mais energia, melhor desempenho físico e até longevidade, o uso indiscriminado de suplementos tem se tornado comum. Com um forte apelo comercial e divulgação nas redes sociais, muitas pessoas vêm sendo influenciadas por promessas como resultados rápidos para melhoria da saúde e aparência física ou imunidade elevada, muitas vezes, sem embasamentos científicos.

Os suplementos alimentares são produtos formulados para complementar a dieta, fornecendo nutrientes como vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos e compostos bioativos. Eles podem ser indicados para suprir deficiências nutricionais ou atender a necessidades específicas, como atletas de alto rendimento ou pessoas com condições clínicas que exigem maior aporte de determinados nutrientes.

Mas tomar suplementos desnecessariamente pode causar intoxicações e sobrecarregar o corpo, em especial órgãos como fígado e rins. As vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K, por exemplo, acumulam-se no organismo e podem gerar efeitos adversos importantes, como distúrbios neurológicos, hepáticos e renais.

"O ferro em excesso pode causar sobrecarga hepática, enquanto doses elevadas de cálcio aumentam o risco de cálculos renais. O potássio pode também alterar funções cardíacas e causar arritmias", alerta a nutricionista coordenadora do curso de nutrição do Centro Universitário Uniceplac, Danielle Luz Gonçalves.

Sem acompanhamento ou prescrição de um profissional, há também o risco de interações medicamentosas, uso em doses inadequadas e diagnóstico mascarado de doenças. Alguém com fadiga, por exemplo, pode tomar um multivitamínico e adiar o diagnóstico de uma anemia grave ou de uma doença crônica.

Os riscos e os efeitos colaterais

O consumo desnecessário de suplementos pode levar a diversos problemas de saúde. O excesso de vitaminas e minerais pode sobrecarregar órgãos como fígado e rins, além de gerar efeitos colaterais como:

Hipervitaminoses (excesso de vitaminas no organismo)

Toxicidade hepática e renal

Desequilíbrio de nutrientes, prejudicando sua absorção

Risco cardiovascular em alguns casos, como o uso indiscriminado de estimulantes

Interferência na regulação hormonal e metabolismo

Sinais de que os suplementos estão fazendo mal

Os mais comuns incluem:

Náuseas

Dores abdominais

Alterações urinárias

Fraqueza

Dor de cabeça

Pressão alta ou baixa

Em casos mais graves, podem haver alterações neurológicas ou cardíacas, além de problemas em exames laboratoriais, como creatinina elevada, indicando sobrecarga renal)

Os suplementos reagem com medicamentos?

Sim, diversas interações entre suplementos e medicamentos podem ocorrer. Alguns exemplos incluem:

O cálcio pode reduzir a absorção de antibióticos e hormônios da tireoide

A vitamina K pode interferir na ação de anticoagulantes

O ferro pode diminuir a eficácia de alguns antibióticos

Suplementos termogênicos podem aumentar a pressão arterial e interferir em medicamentos cardiovasculares

Palavra do especialista

Quem deve ingerir suplemento vitamínico?

Suplementos vitamínicos devem ser usados por pessoas com deficiência comprovada, com necessidades nutricionais aumentadas, como gestantes, lactantes, idosos ou atletas de alto rendimento, ou em situações clínicas específicas, como após cirurgias bariátricas, doenças inflamatórias intestinais ou desnutrição. A orientação deve sempre partir de um profissional de saúde, com base em avaliação clínica e exames laboratoriais.

Qual a importância de consultar um profissional da saúde antes de começar a tomar suplementos?

Um profissional capacitado avaliará se o suplemento é necessário, qual o tipo e a dose ideais, por quanto tempo deve ser usado e se há riscos de interação com outros medicamentos ou doenças pré-existentes. Além disso, evita-se gastos desnecessários e riscos à saúde. As diretrizes da American Society for Nutrition e da Sociedade Brasileira de Nefrologia enfatizam que o uso racional de suplementos deve sempre ser individualizado.

Como escolher e utilizar suplementos de forma segura?

É essencial buscar produtos registrados na Anvisa, de laboratórios confiáveis, e evitar compras em sites não autorizados. A leitura do rótulo é importante — os suplementos não devem ultrapassar 100% da dose diária recomendada, a menos que sob prescrição. Também é importante informar o médico sobre o uso de qualquer suplemento durante as consultas de rotina.

Elber Rocha é nefrologista e coordenador do Programa de Transplantes do Hospital Santa Lúcia, de Brasília

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte