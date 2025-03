Veja como usar suplementos alimentares com segurança 

Com a crescente busca por uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável, muitas pessoas recorrem à suplementação alimentar para suprir necessidades específicas do organismo ou até mesmo potencializar os resultados da atividade física. No entanto, a desinformação sobre o tema pode levar a erros.

Conforme Ana Beatriz Gaeta Yokoyama, nutricionista da Endogen — healthtech especializada em produtos de nutrição clínica e de Cannabis medicinal —, os suplementos nutricionais são um complemento à alimentação, especialmente quando a ingestão de macro e micronutrientes não é suficiente apenas com a dieta. “A suplementação tem o objetivo de suprir parte das carências nutricionais do indivíduo”, explica.

Quando usar o suplemento alimentar

Nem todo mundo precisa inserir os suplementos na rotina. Segundo Ana Beatriz Gaeta Yokoyama, pessoas saudáveis podem recorrer a esses produtos para complementar a alimentação, desde que sob orientação profissional. Indivíduos com deficiências nutricionais diagnosticadas também encontram na suplementação um aliado para a saúde. Já atletas e praticantes de atividade física podem se beneficiar do uso para melhorar a performance.

A escolha do suplemento correto deve ser feita com a ajuda de um profissional (Imagem: RobsPhoto | Shutterstock)

Como usar os suplementos corretamente

Embora o organismo possa emitir sinais de carências nutricionais, como fadiga, queda de cabelo e unhas fracas, Ana Beatriz Gaeta Yokoyama alerta que a necessidade de suplementação deve ser confirmada por exames laboratoriais periódicos e avaliação profissional.

Outro ponto relevante é o uso preventivo dos suplementos. Segundo a nutricionista, a suplementação, geralmente, é empregada para corrigir carências nutricionais, e não como prevenção. “É importante consultar um profissional de saúde qualificado para a escolha do produto e seguir suas orientações de uso”, destaca.

Mitos sobre o uso de suplementos

Os mitos em torno da suplementação nutricional também são comuns. Entre os mais populares, estão a crença de que eles engordam, que podem ser usados por qualquer pessoa sem restrições e que seu uso elimina a necessidade de uma alimentação balanceada.

“O uso indiscriminado de suplementos pode trazer riscos, incluindo sobrecarga renal e hepática, além das interações com medicamentos. Por isso, a orientação profissional qualificada garante a segurança e a eficácia no uso desses produtos”, alerta Ana Beatriz Gaeta Yokoyama.

A nutricionista conclui enfatizando que a suplementação, quando usada com responsabilidade e embasamento científico, contribui para o equilíbrio nutricional e uma vida mais saudável.

Por Helena Akikusa