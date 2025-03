Backlaces: o acessório sofisticado que valoriza decotes traseiros

A atriz Margaret Qualley apostou em uma combinação clássica com o elemento no Oscar deste ano - (crédito: Fotos: Reprodução/Pinterest)

Os colares para as costas, também chamados de backlaces, têm se tornado um acessório cada vez mais popular, trazendo um toque inesperado de sofisticação para produções elegantes. O detalhe discreto, mas marcante, complementa looks com decotes traseiros, conferindo charme e requinte, especialmente em eventos de gala.

A professora de moda Krystie Ribeiro Lima explica que os backlaces são uma opção sofisticada para quem deseja inovar sem exageros. "Além dos colares, outros acessórios para as costas incluem correntes corporais (body chains), que adicionam um toque contemporâneo, escapulários, broches e pingentes aplicados diretamente na roupa, criando um efeito decorativo. Detalhes como laços ou tiras de tecido com pedrarias também podem ser usados para adornar vestidos ou tops, oferecendo uma alternativa criativa e elegante", afirma.

O comprimento do acessório também pode influenciar na estética final. "Colares que caem em cascata ao longo das costas criam um efeito visual marcante, enquanto os mais curtos, próximos à nuca, trazem um toque minimalista e discreto", detalha.

Casual ou formal?

Apesar de serem frequentemente associados aos looks de tapete vermelho, os colares para as costas também podem ser incorporados a produções casuais. Segundo a stylist Mariana Almeida, a chave está na escolha dos materiais e do design. "Os modelos com pedrarias e pingentes mais elaborados são ideais para eventos sofisticados. Já para o dia a dia, uma corrente fina com um detalhe discreto pode ser usada com blusas de costas abertas ou vestidos leves", sugere.

Krystie complementa que o acessório pode ser o ponto de destaque de um look mais minimalista. "Ele pode ser usado para complementar um vestido simples, trazendo um toque de sofisticação sem roubar a cena. Em ocasiões formais, os backlaces podem substituir colares frontais tradicionais, criando um visual elegante e moderno."

O acessório pode ser usado em looks mais informais (foto: Reprodução/Pinterest)

O design do colar pode impactar diretamente a valorização da silhueta. Mariana explica que a escolha do comprimento influencia a harmonia do look. "Para quem deseja alongar a figura, os colares mais longos, que terminam na parte inferior das costas, criam esse efeito. Já para quem quer destacar a parte superior do corpo, modelos mais curtos, que ficam entre a nuca e os ombros, são ideais."

O backlace foi o ponto alto do styling da cantora Sabrina Carpenter no Grammy 2025 (foto: Reprodução/Pinterest)

Além do tipo de corpo, Krystie destaca a importância de um styling equilibrado. "Para equilibrar o visual, é importante manter o foco nas costas e evitar excessos na parte frontal do look. Cabelos presos, em coques ou tranças, ajudam a destacar o acessório. Além disso, escolha brincos discretos ou pulseiras delicadas para não competir com o colar. A harmonia entre os elementos é essencial para um resultado sofisticado e equilibrado", acredita.

Impacto

O uso de colares para as costas em eventos de prestígio tem impulsionado a popularidade desse acessório. "No Oscar de 2025, Margaret Qualley e Michelle Yeoh apostaram nos backlaces para complementar vestidos de decotes traseiros profundos, trazendo um toque extra de sofisticação. Sabrina Carpenter apostou no mesmo ao ir ao Grammy deste ano", comenta Mariana.

Krystie reforça que esse tipo de acessório já foi visto em diversas ocasiões icônicas. "A tendência foi revivida em eventos de alta-costura e tapetes vermelhos, nos quais estilistas modernos reinterpretaram o uso de colares nas costas como um elemento de destaque em vestidos de gala. Essa prática também reflete a influência de culturas orientais, nas quais adornos corporais têm um papel significativo na estética e no simbolismo."

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte