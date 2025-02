Eles também usam: pérolas estão fazendo sucesso no vestuário masculino

As pérolas são as pedras preciosas mais antigas de que a humanidade tem conhecimento. Usadas como adorno há mais de dois mil anos por diferentes sociedades, elas sempre foram símbolo de elegância e sofisticação. Ao longo dos séculos, colares, brincos e anéis de pérola estiveram quase exclusivamente associados ao vestuário feminino. Entretanto, nos últimos anos, os homens também têm adotado os acessórios de pérola em seus looks.

O que antes era visto como um clássico exclusivamente feminino agora ganha espaço no visual masculino, mostrando que a moda está cada vez mais versátil e sem regras fixas. De acordo com Mábel De Bonis, CEO da Fashion Campus, essa tendência está relacionada à crescente preocupação do homem com a aparência. "Era de se esperar que o público masculino descobrisse que, além de elegantes e exclusivas, as pérolas iluminam o rosto de quem as usa", avalia.

Além da quebra de estereótipos de gênero, a influência de diversas celebridades tem popularizado o acessório. Para Mábel, um dos precursores dessa tendência foi o cantor Harry Styles. "Ele usou um sutil brinco de pérolas de água doce no Baile do MET Gala em 2019 e, desde então, o uso de pérolas por homens em eventos e tapetes vermelhos se tornou mais frequente."

Os brincos de pérolas usados por Harry Styles no MET Gala 2019 fizeram sucesso (foto: Reprodução/Pinterest)

Os rappers A$AP Rocky e Pharrell Williams, assim como o cantor Shawn Mendes, também aderiram ao acessório, provando que é possível trazer um visual mais moderno com as clássicas pérolas nas joias masculinas. "Não só isso. A versatilidade, a elegância e a originalidade das peças têm contribuído para a ascensão das pérolas na moda masculina, refletindo o dinamismo e a constante evolução do universo fashion", complementa a consultora de moda Rose Santos.

Como usar

A tendência dos acessórios de pérolas pode ser facilmente incorporada ao dia a dia, já que há uma grande variedade de tipos e cores disponíveis. "Elas podem ser naturais, cultivadas ou artificiais", explica Mábel De Bonis. Além disso, as pérolas apresentam diversas nuances de cor e tamanho, o que garante versatilidade e inúmeras possibilidades para compor um look personalizado.

No Brasil, Matuê é um dos ícones que usa os acessórios de pérola (foto: Reprodução/Instagram)

"Nem todas as pérolas são redondas. Podemos encontrar colares e outros acessórios com pérolas em formato de bastão, ovaladas, em gota, moeda ou no estilo 'grão de arroz'", enumera a especialista. Além de serem utilizadas em joias clássicas, elas aparecem aplicadas em sapatos, bolsas, roupas e até mesmo como acessórios de cabelo.

Segundo a consultora de moda Rose Santos, em looks casuais, as pérolas são mais comumente usadas em colares ou pulseiras. "Combinadas com camisetas básicas, jaquetas e jeans, elas adicionam um toque de sofisticação ao visual", afirma. Já para quem busca um estilo mais moderno, a dica de Mábel é apostar em pérolas pequenas e irregulares, com formatos inusitados.

O rapper A$AP Rocky usa pérolas até no cabelo (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest)

"Combine o colar de pérolas com outros colares, misture tamanhos diferentes e adicione correntes para criar um visual mais arrojado", sugere. No streetwear, elas se encaixam bem em combinações com peças oversized, calças largas e tênis. "Abuse da criatividade. Diferentes materiais, como prata e ouro, podem ajudar a compor um look ousado e destacar ainda mais as pérolas", acrescenta.

Para eventos formais, Rose recomenda o uso de colares de pérolas ou abotoaduras combinados com ternos ou smokings, criando um visual chique e moderno. "Deixe o colar à mostra sobre a gola aberta para um toque sofisticado", indica. Em relação à escolha do acessório ideal, ela aconselha: "Opte pela pérola que reflita seu estilo pessoal, seja ela menor e discreta, seja mais arrojada. O importante é que você se sinta confortável."

As pérolas também se encaixam em looks casuais (foto: Reprodução/Pinterest)

Uma retrospectiva histórica

Também conhecidas como a Rainha das Gemas, as pérolas tiveram diferentes significados para diversas culturas ao longo da história. Na mitologia grega, por exemplo, eram associadas a Afrodite, deusa do amor e da beleza. Já na cultura chinesa, simbolizavam sabedoria e longevidade. O fato é que numerosas civilizações da Antiguidade conheceram e apreciaram as pérolas, da Índia a Israel, da Assíria ao Egito faraônico.

Pharrell Williams gosta de combinar mais de um colar, dando voltas de pérolas (foto: Pinterest/Reprodução)

Segundo Mábel De Bonis, embora as pérolas façam parte do vestuário feminino há séculos, por muito tempo foram exclusividade da realeza, devido à sua raridade e alto valor. “Estudos indicam que Cleópatra já usava colares para adornar o pescoço. Na Europa, em 1793, nobres como Maria Antonieta também desfilavam com as suas”, conta ela.

Foi só em 1910, na abertura de sua primeira loja, que Coco Chanel popularizou e eternizou as pérolas no mundo da moda. “Uma mulher precisa de voltas e voltas de pérolas”, ela declarou. A estilista tornou as pérolas mais modernas e acessíveis, mostrando que elas poderiam ser tanto uma peça de luxo quanto uma opção para o cotidiano.

A$AP usa as pérolas em diversas ocasiões (foto: Pinterest/Reprodução)

Curiosidade

As pérolas são as únicas gemas criadas por seres vivos. Mas você sabe como elas se formam? “Ostra feliz não faz pérola!” — a famosa metáfora do escritor brasileiro Rubem Alves ilustra bem esse processo natural. O fenômeno ocorre quando um corpo estranho, como um grão de areia, entra na concha de uma ostra. Incomodado, o molusco libera camadas de uma substância chamada nácar, que se acumula ao redor do invasor e, com o tempo, dá origem à pérola. Esse processo pode levar, em média, três anos.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte