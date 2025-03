Risoto de camarão (Imagem: Mauricio Sanches do Prado | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os frutos do mar são uma excelente escolha para preparar um almoço de domingo em família. Versáteis e saborosos, eles permitem criar pratos sofisticados e ao mesmo tempo reconfortantes, trazendo um toque especial à refeição. Além de serem ricos em nutrientes e leves para o estômago, combinam perfeitamente com acompanhamentos frescos e coloridos, como saladas e massas.

Abaixo, confira 6 receitas com frutos do mar para o almoço de domingo!

Risoto de camarão

Ingredientes

300 g de camarão rosa limpo

limpo Sal a gosto

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho descascado e picado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

200 ml de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o camarão e tempere com sal, suco de limão e alho. Reserve. Em uma panela antiaderente, coloque 2 colheres de sopa de azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os camarões e doure. Após, retire-os da panela e reserve.

Na mesma panela, coloque o restante do azeite de oliva e aqueça. Junte a cebola e refogue por 2 minutos. Acrescente o arroz arbóreo e misture. Coloque o vinho branco e mexa até evaporar. Aos poucos, adicione o caldo de legumes e mexa até o arroz ficar macio. Por último, coloque os camarões, a manteiga e o queijo parmesão ralado e misture. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Paella de frutos do mar

Ingredientes

200 g de camarão limpo

200 g de lula em anéis

200 g de mexilhão limpo

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

1 xícara de chá de ervilha fresca

fresca 2 xícaras de chá de arroz para paella

4 xícaras de chá de caldo de peixe

1 colher de chá de açafrão

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem transparentes. Acrescente o arroz para paella e refogue por mais 2 minutos. Junte o tomate, o açafrão, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Acrescente o caldo de peixe.

Quando começar a ferver, reduza o fogo e cozinhe por mais 10 minutos. Distribua o camarão, a lula e o mexilhão sobre o arroz. Junte a ervilha e os pimentões e cozinhe por mais 10 minutos, sem mexer, até que o arroz esteja macio e os frutos do mar cozidos. Se necessário, coloque mais caldo de legumes. Retire do fogo, cubra com um pano de prato limpo e deixe descansar por 10 minutos antes de servir.

Casquinha de siri

Ingredientes

500 g de carne de siri desfiada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 pimentão verde sem sementes e picado

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

sem pele, sem sementes e picados 1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de leite de coco

2 colheres de sopa de coentro picado

2 colheres de sopa de farinha de rosca

Suco de 1 limão

Queijo parmesão ralado para gratinar

Sal, pimenta-do-reino moída e molho de pimenta a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão verde e refogue até ficarem macios. Acrescente a carne de siri e os tomates e cozinhe até a carne ficar firme. Tempere com sal, pimenta-do-reino, molho de pimenta e suco de limão. Junte o leite de coco e cozinhe até começar a secar. Por último, coloque o coentro e desligue o fogo. Disponha a mistura em conchas de siri. Polvilhe com farinha de rosca e queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200?°C até dourar. Sirva em seguida.

Espaguete com polvo (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

Espaguete com polvo

Ingredientes

1 1/2 kg de polvo limpo

limpo 5 dentes de alho descascados e cortados em lâminas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 ml de água

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

1/2 kg de espaguete

1 cebola descascada e picada

50 ml de vinho branco seco

Água para cozinhar o espaguete

Cebolinha picada para decorar

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o sal e o espaguete e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o espaguete. Em uma panela de pressão, coloque o polvo, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino moída e a água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 7 minutos após pegar pressão. Depois, desligue o fogo e aguarde a pressão sair.

Abra a panela, transfira o polvo para um recipiente e aguarde esfriar. Com a ajuda de uma faca, corte em pedaços pequenos e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e a manteiga leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e doure levemente. Acrescente os pedaços de polvo e refogue por mais 1 minuto. Adicione o vinho branco seco e cozinhe até evaporar. Por último, coloque o espaguete cozido e misture. Desligue o fogo e finalize salpicando com salsinha. Sirva em seguida.

Mexilhão ao vinho branco

Ingredientes

1 kg de mexilhão limpo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 dentes de alho descascado e picados

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 xícara de chá de vinho branco seco

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o mexilhão e misture. Junte o vinho branco, tampe a panela e cozinhe até que o mexilhão abra. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Salada de frutos do mar

Ingredientes

300 g de camarão limpo

300 g de lula em anéis

300 g de polvo cozido e picado

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas

sem sementes e cortado em tiras finas 1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras finas

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em duas panelas diferentes, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Coloque o camarão e a lula em cada uma e cozinhe por 2 minutos. Após, escorra a água e disponha em um recipiente. Acrescente o polvo cozido, o tomate, a cebola-roxa e os pimentões e mexa para incorporar. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha picada e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.