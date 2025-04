As receitas vegetarianas são uma excelente opção para a Páscoa, especialmente para quem evita o consumo de carne durante esse período devido à tradição religiosa. Além disso, os pratos preparados à base de vegetais são ricos em sabor, cores e ingredientes naturais, trazendo um toque especial às celebrações.

A seguir, confira 7 receitas vegetarianas para a Páscoa!

Cogumelo recheado com espinafre

Ingredientes

4 cogumelos portobello grandes sem os talos e limpos

2 xícaras de chá de folhas de espinafre picadas

2 xícaras de chá de cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de creme de castanha-de-caju

1 dente de alho descascado e picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque os cogumelos e regue com azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente as folhas de espinafre e a cenoura e refogue até murchar. Junte o suco de limão e o creme de castanha-de-caju e misture. Recheie os cogumelos com a mistura e sirva em seguida.

Moqueca de palmito

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de pimentões verde, amarelo e vermelho cortados em cubos

1/2 xícara de chá de azeitona verde

3 tomates sem sementes e picados

1 pitada de tempero baiano em pó

500 ml de leite de coco

4 colheres de sopa de azeite de dendê

200 g de molho de tomate

200 g de palmito cortado em rodelas

Sal e salsinha picada a gosto

Azeite de oliva para refogar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os pimentões, os tomates e o tempero baiano. Refogue mais um pouco e acrescente o leite de coco, o azeite de dendê e o molho de tomate. Reduza o fogo e ferva por 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o palmito, a azeitona verde e o sal e misture. Cozinhe por mais 7 minutos e desligue o fogo. Sirva com a salsinha picada.

Batata assada com alho-poró e cebola-roxa

Ingredientes

10 batatas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 1 colher de chá de sal

1 alho-poró fatiado

1 cebola-roxa descascada e fatiada

2 colheres de chá de alecrim

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 dente de alho descascado e amassado

Azeite de oliva e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos. Retire do fogo, descarte a água e aguarde as batatas esfriarem. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e a cebola-roxa e refogue até murchar. Desligue o fogo e reserve.

Em seguida, unte uma assadeira com azeite de oliva e esfregue o alho sobre a superfície. Disponha as batatas na assadeira, coloque o alho-poró e a cebola-roxa por cima e salpique com alecrim e pimenta-do-reino. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e salpique com salsinha. Sirva em seguida.

Lasanha de cogumelo com espinafre (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Lasanha de cogumelo com espinafre

Ingredientes

Recheio

500 g de cogumelo Paris fatiado

300 g de folhas de espinafre

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de margarina (sem ingredientes de origem animal)

500 ml de leite de aveia

Montagem

500 g de massa para lasanha pré-cozida (sem ovos e sem leite)

200 g de queijo de castanha-de-caju ralado

Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente os cogumelos e refogue até ficarem macios. Junte as folhas de espinafre e refogue até murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Reserve.

Em uma panela, coloque a margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e misture até obter uma pasta. Aos poucos, acrescente o leite de aveia, mexendo constantemente para não formar grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Tempere com sal e noz-moscada e desligue o fogo.

Montagem

Em um refratário, espalhe uma camada de molho branco. Cubra com uma camada de massa de lasanha, seguida de uma camada do recheio de cogumelos e espinafre. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com uma camada de molho branco. Polvilhe com o queijo de castanha-de-caju e as folhas de manjericão. Leve ao forno preaquecido a 180?°C até que a superfície esteja dourada e borbulhante. Sirva em seguida.

Cuscuz com legumes assados

Ingredientes

1 xícara de chá de flocos de milho para cuscuz

1 xícara de chá de água

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 berinjela cortada em cubos

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de páprica doce

Salsinha picada para decorar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os flocos de milho e uma xícara de chá de água. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 5 minutos. Após, preencha o fundo de uma cuscuzeira com água e encaixe o cesto de vapor na panela. Solte o cuscuz com a ajuda de um garfo e transfira para a cuscuzeira. Tampe e leve ao fogo médio para cozinhar até o cuscuz ficar macio. Desligue o fogo e reserve.

Em uma assadeira, coloque a abobrinha, a berinjela, a cenoura e o pimentão vermelho. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cominho e páprica doce. Regue com azeite de oliva e misture. Depois, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Em seguida, em um recipiente, coloque o cuscuz e os legumes assados e mexa para incorporar. Salpique com salsinha e sirva em seguida.

Bolinho de espinafre (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

Bolinho de espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de espinafre

200 g de feijão-branco cozido , escorrido e amassado

, escorrido e amassado 1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o espinafre e refogue, mexendo de vez em quando, até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e aguarde esfriar.

Em um recipiente, coloque o feijão-branco e o refogado de espinafre e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Suflê de tomate e tofu

Ingredientes

20 tomates-cereja cortados ao meio

cortados ao meio 2 xícaras de chá de tofu macio

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de missô

2 colheres de sopa de farinha de tapioca

1 colher de sopa de polvilho azedo

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1/3 de xícara de chá de água

1 dente de alho descascado e amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o tofu, o suco de limão, o polvilho azedo, a farinha de tapioca, o azeite de oliva, o missô, a água e o alho e bata até obter um creme liso. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até começar a soltar do fundo da panela. Desligue o fogo e reserve.

Unte forminhas para suflê com azeite de oliva e disponha os tomates-cereja sobre ela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o creme reservado e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.