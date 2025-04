As massas são um dos pratos mais comuns no fim de semana, principalmente no almoço de domingo. Fáceis de fazer, elas podem ser combinadas com diferentes tipos de molhos e acompanhamentos. E o melhor de tudo: ajudam a agradar diversos paladares, inclusive os veganos.

Abaixo, confira 6 massas veganas para o almoço de domingo!

Panqueca recheada com proteína de soja

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de água

8 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Recheio

2 xícaras de chá de proteína de soja

1 dente de alho descascado e picado

1/2 cebola descascada e picada

1 l de água quente

1 colher de sopa de coentro picado

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Molho de tomate para finalizar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa, disponha sobre a panela e espalhe. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque a proteína de soja e cubra com água quente. Deixe de molho por 20 minutos. Depois, escorra e esprema a proteína de soja para sair o excesso de água. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a proteína de soja, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos, mexendo sempre. Tempere com sal, orégano, pimenta-do-reino, salsinha e coentro. Reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio e disponha sobre os discos de panqueca. Enrole e transfira para uma assadeira. Cubra com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Macarrão ao molho de beterraba

Ingredientes

250 g de macarrão integral sem ovos e sem leite

2,5 l de água

3 beterrabas descascadas e cozidas

descascadas e cozidas 1 xícara de chá de água

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, azeite de oliva e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o macarrão, coloque sal e cozinhe até a massa ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um liquidificador, coloque a beterraba, 1 xícara de chá de água e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e doure. Acrescente o molho de beterraba e cozinhe por 8 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, despeje o molho sobre o macarrão e decore com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

Nhoque de batata (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

Nhoque de batata

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

4 batatas-inglesas descascadas e cozidas

descascadas e cozidas 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

Molho de tomate quente para acompanhar

Farinha de trigo para polvilhar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as batatas-inglesas e, com a ajuda de um garfo, amasse. Adicione o sal e o azeite de oliva e misture. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, pegue um pouco de massa, modele no formato de um rolo e, com a ajuda de uma faca, corte em pequenos pedaços. Reserve.

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que ferver, coloque os nhoques na água e cozinhe até subirem para a superfície. Retire com o auxílio de uma escumadeira e disponha sobre um recipiente. Cubra com o molho de tomate e sirva em seguida.

Rondelli de abóbora

Ingredientes

Massa

500 g de massa para lasanha pré-cozida sem ovos e sem leite

100 g de queijo de castanha-de-caju ralado

Recheio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

3 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada

1/2 xícara de chá de creme de tofu

Sal a gosto

Molho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de creme de tofu

1 xícara de chá de leite de castanha-de-caju

1 colher de café de sal

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora, o creme de tofu e o sal e refogue por 3 minutos. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente o creme de tofu, o leite de castanha-de-caju, o sal e o cheiro-verde e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, espalhe porções do recheio sobre pedaços da massa de lasanha e enrole como rocambole. Corte em fatias de 3 cm e disponha em um refratário coberto com metade do molho. Cubra com o restante do molho e polvilhe com o queijo de castanha-de-caju. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Ravioli recheado com espinafre e tofu (Imagem: page frederique | Shutterstock)

Ravioli recheado com espinafre e tofu

Ingredientes

Massa

250 g de farinha de trigo

200 ml de água quente

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

400 g de tofu amassado

170 g de espinafre

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de sal

Azeite de oliva a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, peneire a farinha de trigo. Adicione o sal e misture. Aos poucos, coloque a água quente e mexa com a ajuda de uma colher. Quando começar a desgrudar, amasse com as mãos por 8 minutos. Modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte em pequenos quadrados. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o espinafre e refogue até obter uma cor verde-escura. Desligue o fogo, corte o espinafre em pedaços pequenos e disponha em um recipiente. Acrescente o tofu e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Pegue um dos quadrados de massa e, com a ajuda de uma colher, disponha um pouco de recheio no centro. Cubra com outra parte de massa e feche pressionando as laterais com um garfo. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Com uma escumadeira, aos poucos, disponha os raviolis na panela e cozinhe por 3 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de proteína de soja

Ingredientes

Massa

250 g de massa de lasanha sem ovos e sem leite

Queijo de castanha-de-caju ralado

Molho

4 tomates sem sementes e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de manjericão

Recheio

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

texturizada 2 xícaras de chá de água quente

1 colher de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

1/2 cebola descascada e picada

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Molho

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates, o sal, o orégano e a pimenta-do-reino e misture. Cozinhe até formar o molho. Desligue o fogo e finalize com o manjericão. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque a proteína de soja e cubra com água. Deixe descansar por 10 minutos. Escorra e esprema a proteína de soja para sair o excesso de água. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente a proteína de soja e refogue por 5 minutos. Por último, coloque o molho de soja, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e misture.

Montagem

Cubra um refratário com um pouco do molho de tomate. Faça uma camada com a massa de lasanha, cubra com a proteína de soja e adicione molho. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com o molho de tomate. Polvilhe com o queijo de castanha-de-caju ralado e leve ao forno preaquecido 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.