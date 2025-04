Chá verde termogênico com gengibre e limão (Imagem: Creative World By Zain | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O chá termogênico é uma bebida preparada com ingredientes naturais, como ervas e especiarias, que ajudam a acelerar o metabolismo e aumentar o gasto calórico do corpo, mesmo em repouso. Além de favorecer a queima de gordura, também pode melhorar a digestão, combater a retenção de líquidos, fortalecer o sistema imunológico e fornecer mais disposição para o dia a dia. Por isso, incluí-lo na rotina logo no início da semana é uma excelente maneira de começar com energia, foco e mais equilíbrio.

A seguir, confira 5 chás termogênicos para começar a semana!

Chá verde termogênico com gengibre e limão

Ingredientes

1 colher de sopa de chá verde

1 pedaço de gengibre fatiado

Suco de 1/2 limão

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio. Desligue o fogo assim que surgirem as primeiras bolhas (antes de ferver totalmente, para não queimar o chá verde). Adicione o chá verde e o gengibre à água quente, tampe e deixe em infusão por aproximadamente 5 minutos. Coe a bebida e adicione o suco de limão fresco. Sirva em seguida.

Chá termogênico de açafrão-da-terra

Ingredientes

1 colher de chá de açafrão-da-terra em pó

em pó 1 colher de sopa de mel

1 pitada de pimenta-do-reino moída

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo, adicione o açafrão-da-terra e a pimenta-do-reino, misture bem e tampe por 5 minutos. Coe o chá e adicione o mel quando a bebida estiver morna. Beba em jejum ou ao longo do dia.

Chá termogênico de capim-limão com cravo-da-índia

Ingredientes

1 punhado de folhas frescas de capim-limão

5 cravos-da-índia

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água com os cravos-da-índia em fogo médio. Quando levantar fervura, adicione o capim-limão, desligue o fogo e tampe a panela. Deixe em infusão por 7 a 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá termogênico de camomila com canela e gengibre (Imagem: teatian | Shutterstock)

Chá termogênico de camomila com canela e gengibre

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de camomila

1 pedaço de gengibre fatiado

1 canela em pau

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio com o gengibre e a canela. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue, adicione a camomila e tampe a panela. Deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá termogênico de alecrim com limão e pimenta-do-reino

Ingredientes

1 ramo de alecrim fresco

Suco de 1/2 limão

1 pitada de pimenta-do-reino moída

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o alecrim. Tampe e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe o chá, adicione o suco de limão e a pimenta-do-reino. Misture e sirva em seguida.