Explore a versatilidade das estampas, sem medo!

Queridinhas de muitos, e de outros nem tanto, as estampas são poderosas formas de expressão, capazes de transformar composições básicas em looks impactantes e completos. Versáteis e coringas para serem usadas em diversas ocasiões — desde situações casuais até as mais formais —, elas se encaixam em looks básicos e chamativos, dependendo da composição.

Para o consultor de imagem e estilo Guilherme Veras, é necessário respeitar a personalidade e o desejo da imagem que se quer transmitir para escolher a estampa ideal na composição. "A coesão visual, que é a conexão e a harmonia entre os elementos das estampas que vão compor o seu look, é um ponto importante. As estampas são muito mais versáteis do que parecem, e o segredo está em encontrar um equilíbrio e entender que a moda é sobre expressar quem você é", afirma.

A modelo Karoline Lima apostou em uma calça que imita a pele de animais, estampa em alta. Já o jogador Léo Pereira optou pela versatilidade das listras (foto: Reprodução/ Instagram)

De acordo com a designer de moda Mábel de Bonis, durante as últimas semanas, no mundo da moda, houve a queda do minimalismo, com muitas estampas clássicas retornando em releituras e produções que mesclam diferentes padronagens.

"Como uma das apostas mais certeiras, teremos o animal print, que será visto em roupas, acessórios e calçados, mesclando estampas de onça, leopardo, cobra, zebra e vaca. Marcas renomadas apresentaram estampas florais em composições maximalistas e em versões ampliadas. Xadrez madras estão sempre aparecendo no inverno e virão em variações de escala e cor, que unem uma vibe retrô à estética urbana atual", indica a profissional.

O cow print é uma das apostas para a moda inverno (foto: Reprodução/ Pinterest )

Mesmo com todas as tendências, algumas estampas atemporais nunca saem de moda. E o motivo? Elas se tornaram verdadeiros clássicos que se adaptaram às mudanças e aos diferentes contextos. "A moda é cíclica, e as marcas e os designers frequentemente buscam referências do passado para criar algo que seja familiar e, ao mesmo tempo, inovador. Muitas vezes, essas estampas carregam uma conexão emocional ou estética que as tornam agradáveis para várias gerações", explica Guilherme Veras.

Uma referência retrô que permanece em alta nos dias atuais é o poá — estampa com bolinhas de todos os tamanhos, que se popularizou nos anos 1950 e é uma escolha chave em diversas ocasiões. O listrado horizontal e vertical nunca sai de moda. Já o xadrez possui diversos padrões para agradar a diferentes gostos, como vichy, tartan e pied-de-poule, além das estampas floridas, com vários formatos e cores, que se destacam principalmente durante a primavera e o verão.

Composições para todos os gostos

Com tantas opções e possibilidades, é necessário entender e levar em consideração o estilo pessoal, junto com a intenção e a ocasião. Para estilos mais básicos, estampas discretas e cores suaves são mais indicadas; e, para os mais ousados, o mix de estampas é uma opção.

Para Guilherme Veras, quem tem medo das estampas deve priorizar as mais discretas e o uso de cores mais suaves, passando um ar mais leve ao visual. "Não tenha receio de experimentar uma estampa que nunca se viu usando. O importante é se sentir bem com o que está vestindo, independentemente de ser uma estampa discreta ou extravagante, que o look te traga confiança, segurança e conforto."

A combinação entre os modelos com estampas de bolinhas são uma opção para ousar (foto: Reprodução/ Pinterest ) Como combinar?

Para a designer de moda Mábel de Bonis, combinar estampas diferentes não é tão complicado quanto parece, e alguns truques de estilo podem ajudar. "As estampas dialogam entre si com harmonia quando usamos critérios como cartela de cores, proporções, padronagens e temas."

Estampa peça lisa:

Uma blusa estampada com uma calça ou saia em cores complementares ou tons neutros deixa o visual equilibrado e elegante.

Mix de estampas:

Misture estampas que compõem uma mesma temática, de tamanhos e formas diferentes.

Acessórios:

Uma combinação de peças lisas com acessórios estampados pode ser uma alternativa para se ter um look mais completo e ousado.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte