Desvendando o animal print: veja como arrasar com as estampas de bichos

Quem imaginava que depois de todos os esforços de tendências minimalistas, como o quiet luxury e o clean girl, 2024 teria a volta do desleixo criativo na moda? O estrelismo e a autoconfiança são parte da performance das últimas trends, e como uma força inanimada, a bagunça estética dos anos 2000, evitada nos últimos semestres, deu as caras neste início de ano. Um dos elementos dessa onda é a selvageria das estampas animal print, e as estrelas dessa referência são as extravagantes Kate Moss e Madonna, que usaram e abusaram dessa identidade visual, repleta de ousadia, dando ideias para serem retiradas da caixinha para o próximo semestre.

Acusado injustamente de ser a peça primária da cafonice e jogado de lado por muitos amantes da moda, o animal print volta a chamar atenção. E, desta vez, com direito à exploração das misturas. Para Luz Neira García, fundadora da Fashion for Future e especialista em estampas, tem havido uma contestação das regras no uso dessas peças. Mas não se engane, há espaço também para a descrição com a estampa, desde que haja imaginação suficiente. A Revista coletou com profissionais da área as inspirações ideais para quem deseja aventurar-se com as estampas do animal print.

Modelo vestida com a peça jaguar skin print lingerie dress por Roberto Cavalli (foto: Reprodução Roberto Cavalli)

Para as iniciantes nessa onda, a empresária e consultora de moda Valéria Lessa sugere a combinação de peças neutras. “O jeans e as cores preta, marrom e off-white fazem a produção ter sobriedade e ser mais estilosa para quem não quer exagerar” explica. Mas não é preciso cair no óbvio ao usar a peça. Valéria relembra que a estampa animal não se resume ao print de tigre e de onças, e sugere a adoção de estampas que imitam o couro de cobras ou de crocodilos, além da de zebra, pois são opções mais fáceis de se adaptar ao conjunto no estilo pessoal.

“Outra forma de iniciar seria com sapatos e bolsas na estampa, combinados com looks neutros, assim eles se tornam os protagonistas da produção e trazem essa informação de moda”, sugeriu Valéria. Ela ressalta a possibilidade de inclusão desse toque de originalidade ao visual como um todo, em casos nos quais você sinta falta de maior destaque.

Malvika Sheth nas ruas de Milão durante a última Fashion Week italiana (foto: Reprodução Stylebymalvika )

Sem medo de misturar

No street style da Fashion Week de Milão de 2024, o espírito animal saiu das passarelas e ganhou as ruas, seja em uma meia-calça de leopardo, seja harmonizando com uma bolsa de oncinha, provando que até o mix de estampas consegue se expressar de forma sutil.

A mistura, a princípio, estaria fugindo à regra, porém Luz Neira García explica como algumas normas não se mantêm por tempo indeterminado na indústria, o que oferece a possibilidade de mais liberdade no jogo de combinações. Segundo a especialista, a forma de uso do animal print e sua interação com outras peças já esteve muito associado à forma tradicional de se fazer a organização cromática nas coleções, isso na tentativa de se obter uma continuidade e para que fosse evitado o excesso de informação no conjunto final.

“De uns anos para cá, essa regra caiu. E, por trás disso, há o fator de contestação dessa norma. Existia uma prática de indústria que funcionava de um jeito, até que, um belo dia, se inventou uma outra forma de propor coleções de moda, mais desorganizada.” Dito isso, Luz deu o cartão verde para as misturas ousadas do animal print com qualquer cor, inclusive com qualquer estampa, desde que faça sentido em suas proporções. “Você tem que criar um sistema de organização visual que faça sentido para o seu cérebro. É uma questão de conseguir fechar a informação visual. Não somente pelas peças isoladas, mas, sim, pelo todo.”

Para aquelas que desejam ser o centro das atenções e esbanjar extravagância, essa estampa é perfeita. Valéria Lessa sugere o uso de um look inteiro com a estampa do animal print escolhido, e a possibilidade de, em uma quebra desse visual, misturar com cores vibrantes, a exemplo do vermelho. “Usar cores quentes, até o laranja e o amarelo, com as padronagens de animal também confere esse ar quase dramático. Não é o recomendado pela maioria das consultoras, mas a moda é para ser algo livre. Com a devida atenção aos detalhes, toda mulher pode ser o que quiser.”

Kate Moss combinando animal print com o vermelho alizarina (foto: Reprodução Pinterest)

A sensualidade é uma outra via de exploração dessa estampa, e como relembrar é viver, basta trazermos um dos impulsos que deram início ao uso delas para se ter algumas ideias de onde e como apimentar. “O caso mais famoso é o italiano Roberto Cavalli. Antes dos anos 2000, ele fazia vestidos megasedutores, com decotes, esvoaçantes e musseline. São vestidos muito sexies e que combinam com essa ideia de você fazer uma roupa com pele de onça. Estamos falando de uma associação à mulher fatal, é uma estética que nos anos 2000 pegou fogo”, explica Luz Neira.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

