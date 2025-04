5 receitas fáceis de moqueca vegana

A moqueca, um clássico da culinária brasileira, é um prato amado por muitos devido à sua combinação única de sabores e aromas. Tradicionalmente preparada com peixe e temperos típicos, ela encanta paladares com seu caldo rico e consistência reconfortante. Contudo, para aqueles que seguem uma dieta vegana ou desejam explorar opções mais sustentáveis, é possível criar versões igualmente deliciosas sem a necessidade de ingredientes de origem animal.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas de moquecas veganas!

Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

3 bananas -da-terra cortadas em rodelas

-da-terra cortadas em rodelas 2 tomates picados

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

100 ml de molho de tomate

1 pimentão verde picado

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

Cheiro-verde, azeite de dendê, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e doure o alho, a cebola, o pimentão e o gengibre. Em seguida, acrescente os tomates, o molho de tomate e o leite de coco. Abaixe um pouco o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 5 minutos. Reserve. Em uma frigideira, em fogo médio, frite as bananas no azeite de oliva e salpique sal e pimenta-do-reino. Em seguida, acrescente as bananas à panela com o molho e cozinhe por 5 minutos em fogo médio. Salpique com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Moqueca de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1 cebola cortada em rodelas

1 tomate cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 pimentão verde cortado em tiras

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica defumada

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro fresco picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de dendê em fogo médio. Refogue o alho e a cebola até começarem a dourar. Adicione os pimentões e o tomate. Refogue por mais uns 3-4 minutos, até começarem a amolecer. Adicione o grão-de-bico cozido e misture bem. Coloque a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Regue com o leite de coco e o suco de limão. Misture tudo delicadamente. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 10 a 15 minutos em fogo baixo, até os sabores se integrarem e o caldo engrossar um pouco. Finalize com coentro e sirva em seguida.

Moqueca de abóbora e batata

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora japonesa cortada em cubos

japonesa cortada em cubos 2 batatas cortadas em rodelas finas

1 cebola cortada em rodelas

1 tomate cortado em cubos

1 pimentão vermelho cortado em tiras

2 dentes de alho picados

200 ml de leite de coco

Azeite de dendê, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro fresco picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio. Refogue o alho e metade da cebola até começarem a dourar. Monte camadas com os vegetais: abóbora, batata, pimentão, tomate e o restante da cebola. Não precisa mexer muito, deixe as camadas no estilo tradicional de moqueca. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue tudo com o leite de coco. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, até que os legumes estejam macios e o molho cremoso. Finalize com coentro e um fio extra de azeite de dendê. Sirva em seguida.

Moqueca de palmito (Imagem: Renata Pedrozo | Shutterstock)

Moqueca de palmito

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola cortada em rodelas

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho cortado em tiras

vermelho cortado em tiras 1 pimentão amarelo cortado em tiras

2 tomates maduros cortados em rodelas

300 g de palmito cortado em rodelas

200 ml de leite de coco

Suco de 1 limão

Coentro picado, pimenta dedo-de-moça picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de dendê em fogo médio. Adicione a cebola e os dentes de alho e refogue até dourarem. Acrescente os pimentões e refogue por alguns minutos até começarem a amolecer. Adicione os tomates e cozinhe até soltar líquido. Coloque o palmito na panela e misture bem. Acrescente o leite de coco e misture delicadamente. Tempere com o suco de limão, sal, pimenta-do-reino, coentro e pimenta dedo-de-moça. Cozinhe por mais alguns minutos para misturar os sabores. Sirva em seguida.

Moqueca de cogumelos

Ingredientes

2 tomates cortados em rodelas

1 cebola cortada em rodelas

1 pimentão vermelho fatiado

2 dentes de alho picados

200 g de cogumelos shitake e shimeji

shitake e shimeji 200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

Suco de 1 limão

Cheiro-verde picado, sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de dendê em fogo médio. Adicione a cebola e os dentes de alho e refogue até dourarem. Acrescente o pimentão e refogue por alguns minutos até começar a amolecer. Adicione os tomates e cozinhe até soltar líquido. Coloque os cogumelos na panela e misture bem. Acrescente o leite de coco e misture delicadamente. Tempere com o suco de limão, sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Cozinhe por mais alguns minutos para misturar os sabores. Sirva em seguida.