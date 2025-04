7 dicas para aplicar o estilo escandinavo na decoração

A decoração escandinava surgiu no norte da Europa, mais especificamente na região da Escandinávia, e teve o auge na década de 1950. Por isso, traz as características dessa região. “Ela é inspirada em elementos nórdicos e paisagens locais. Muitos elementos que pertencem a esse estilo estão ligados ao frio rigoroso e à iluminação mais escura do inverno”, explica a designer de interiores Larissa Santo.

O estilo escandinavo traz em sua origem a ideia do conforto, do aconchego e o minimalismo. Segundo a designer de interiores, ele tem o intuito de dar mais claridade ao ambiente, já que os dias de inverno são curtos e escuros. Elementos funcionais, como tapetes mais quentinhos e mantas, ajudam a compor o espaço.

Abaixo, confira algumas dicas para aplicar o estilo escandinavo na decoração!

1. Importância das cores

As cores são muito marcantes e fazem a diferença neste tipo de decoração. Nele, predominam os tons claros, pastéis e naturais, que fazem contraste com o branco. “Também pode haver algum ponto de cor mais vibrante, em poucos objetos e complementos de destaque, uma das características do minimalismo, que representa o conceito do escandinavo. As formas simples e as linhas retas se sobressaem nesses ambientes”, explica a arquiteta e urbanista Juliana Cararo.

2. Equilíbrio na hora de compor a decoração

Segundo a designer de interiores Larissa Santo, os elementos decorativos ajudam a trazer mais calor para os ambientes, pois o estilo escandinavo é marcado por cores neutras. “No sofá, não podem faltar mantas e almofadas bem fofinhas, e não esqueça daquele belo tapete. Se decidir colocar quadros, lembre-se: bem minimalista, uma frase ou somente um desenho”, complementa. Esse tipo de decoração permite que você abuse no branco, cinza, tons pastéis e linhas retas. Se for usar cortinas, prefira as que permitem a entrada da luz no ambiente.

A harmonia entre os acessórios valoriza a decoração no estilo escandinavo (Imagem: Alena Ozerova | Shutterstock)

3. Acessórios que valorizam o estilo escandinavo

Larissa Santo ressalta que a decoração escandinava acolhe com harmonia acessórios com linhas retas e que tragam pigmentos de cor. “Por exemplo, um vaso de cerâmica une o elemento natural e o calor para esse objeto, assim valorizando o ambiente”, indica. Se você deseja manter as características desse estilo, o ideal é sempre apostar em acessórios simples, funcionais e que deixem o ambiente iluminado.

4. Plantas conferem vida e cor aos ambientes

Conforme a designer de interiores, as plantas também valorizam a decoração escandinava, principalmente as que podem ser penduradas nas paredes. “Procure usar plantas que sejam mais verdinhas, como a jiboia. Como é pendente, pode ser usada em prateleiras altas ou estantes”, recomenda.

5. Aposte em pontos de cor

Como o estilo escandinavo é minimalista, Larissa Santo sugere que se comece pensando justamente nesse conceito. “Depois, aposte em cores mais neutras e invista em pontos de cor”, indica a designer de interiores.

A decoração escandinava é clean, facilitando para quem tem medo de errar. “Comece combinando branco, cinza e madeira. Outra dica é colocar cor apenas em elementos que você terá facilidade em trocar depois. Os melhores ambientes escandinavos são aqueles que têm mais espaços vazios”, brinca Larissa Santo.

6. Uso de elementos naturais

A arquiteta Juliana Cararo explica que a madeira está sempre presente na decoração escandinava. “Normalmente no mobiliário, nos objetos e no piso. Preferencialmente, natural ou que traga características muito próximas do real. Elementos em ferro preto, ou em cobre, são bem característicos nestes espaços. Mantas de tecido, tricô ou tear e peles em almofadas, ou cobrindo parcialmente uma poltrona ou sofá, também é recorrente nestes espaços. E, para dar um toque mais brasileiro e tropical, aconselho a presença de fibras naturais”, indica.

A parede de madeira natural valoriza o ambiente (Imagem: Interior Design | Shutterstock)

7. Paredes e tetos

Nesse estilo, as paredes e os tetos costumam ser brancos ou em tons bem claros. “As luminárias e os objetos fixados nas paredes decoram tetos e paredes. As características próprias do espaço podem ser preservadas, por exemplo, uma parede de madeira natural, uma parede de tijolinho à vista ou de concreto, teto bruto ou, até mesmo, descascar uma parede, que se sabe que é de blocos cerâmicos ou concreto, pode conceder um espaço muito interessante”, explica Juliana Cararo.

Ela ressalta que os ambientes escandinavos são sempre claros. “Às vezes, pode até pintar paredes ao natural, mais rústicas com tonalidades claras. Tubulações e instalações aparentes também trazem uma característica muito original ao espaço, facilitando e minimizando custos de recortes e rebocos nas paredes e necessidade de forro nos ambientes”, finaliza a profissional.