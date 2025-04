Sentindo na pele: o skinimalismo na proteção contra a seca

No mundo da beleza, estamos sempre descobrindo e incluindo novidades na rotina e, nos últimos anos, sobretudo no período mais intenso do isolamento social, a skincare ganhou muito destaque. Um estudo feito pela Ipsos, um instituto de pesquisas francês, com 10 mil consumidores de 23 países, mostrou que 64% dos entrevistados passaram a ter um cuidado mais intenso com a pele após a pandemia.

Esse foi o ponto de partida para o surgimento ou a difusão de algumas tendências, como o skinimalismo, ou seja, a skincare minimalista, na qual são usados poucos produtos multifuncionais, e a rotina é focada na saúde do microbioma, na qual os microrganismos de defesa natural da pele fazem parte da formulação dos produtos.

Mas a questão é que, independentemente do tipo de tendência que cada pessoa prefira ou a que funciona melhor para cada tipo de pele, um dos passos está presente em todas elas, e é primordial: a hidratação. Além de manter o organismo hidratado de uma forma geral, investir nesse cuidado com a pele, usando produtos específicos, ajuda a repor e reter água no órgão e, assim, garantir que ela esteja mais protegida e saudável, o que interfere também na aparência. Uma pele hidratada é mais elástica, macia e apresenta e aparenta menos marcas de expressão, manchas e irritações.

E se engana quem ainda acredita que as pessoas de peles mais oleosas não precisam investir em produtos hidratantes. A dermatologista Camila Angelo Rosa, da SC Johnson, comenta que todas as peles precisam de auxílio para manter a hidratação, afinal, estamos sujeitos a uma série de agressões diárias, como a poluição e uso de maquiagem. "Para quem tem a pele oleosa, o segredo está em escolher produtos com textura leve, como gel, sérum ou loções oil-free, que não obstruem os poros e ajudam a controlar a oleosidade", ensina.

Rosto x corpo

Embora toda a pele precise de hidratação, existem algumas diferenças que precisam ser levadas em consideração. O rosto tem mais glândulas sebáceas e sua pele está mais exposta a fatores externos, como poluição, variações de temperatura e raios UV. Isso faz com que sejam necessários produtos específicos, com fórmulas mais leves e testadas dermatologicamente para a região.

No corpo, existem algumas regiões que precisam de uma hidratação ainda mais potente. Joelhos, cotovelos e pés costumam ter a pele mais espessa e resistente, sendo necessários produtos mais emolientes e concentrados.

Skincare simples e hidratante

— No rosto, faça uma limpeza suave, sem agredir a barreira cutânea e com um produtos adequado a seu tipo de pele.

— Em seguida, aplique o hidratante, também de acordo com as suas necessidades específicas.

— Por fim, nunca deixe de aplicar o protetor solar.

— No corpo, o ideal é sempre passar um creme ou óleo logo após o banho, quando a pele ainda está úmida, o que potencializa a absorção dos ativos.

Como escolher a textura ideal



Geis e séruns: mais leves, ideais para peles oleosas ou para uso durante o dia, especialmente em climas quentes.

Loções: têm consistência intermediária, sendo boas para peles normais a mistas.

Cremes e bálsamos: mais espessos, recomendados para peles secas ou sensibilizadas, ou para uso noturno.

Óleos faciais: podem ser aliados em peles muito secas ou no inverno, mas devem ser usados com cautela e sempre sob orientação.

Óleos corporais: costumam ser usados no banho e em regiões mais secas, onde a hidratação da pele do corpo precisa ser mais intensa.