5 profissões que combinam com o signo de Touro

Touro é o segundo signo zodíaco e rege a Casa 2 do Mapa Astral. Os nativos são teimosos e resistentes às mudanças. “Preferem que tudo siga conforme eles já conhecem, pois assim se sentem mais seguros e não precisam gastar muita energia, já que funcionam em ritmo mais lento”, diz a astróloga Thaís Mariano.

Touro está relacionado com a segurança, os sentidos e a busca por conforto e prazer. Além disso, rege partes do corpo, como a cabeça, o pescoço, a garganta e a boca. Por isso, segundo a astróloga, os nativos deste signo exibem características como determinação, obstinação, acolhimento, praticidade, afinidade com a natureza e apreço pelo belo.

Desse modo, as profissões que mais combinam com Touro são:

1. Endocrinologista

O desejo de proteger, dar conforto e afeto às pessoas torna o taurino o nativo adequado para a função de endocrinologista, pois o taurino é leal e faz questão de demonstrar a importância da vida de cada indivíduo.

2. Músico, cantor e bailarino

O taurino aprecia os prazeres sensoriais da vida; por isso, tem uma conexão profunda com a música, o canto e o balé. Sua persistência e habilidade de se dedicar a aperfeiçoar suas habilidades podem ser muito bem aproveitadas em algumas dessas profissões.

Profissões que lidam com dinheiro são favorecidas pelas características do taurino (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

3. Economista e bancário

O signo de Touro é conhecido por sua estabilidade, determinação e apego à segurança financeira. Essas características fazem dele um bom profissional na área de economia, especialmente porque ele é prático e paciente, duas das habilidades essenciais para lidar com a complexidade de ambas as profissões.

4. Biólogo

A conexão que o taurino tem com a natureza e a sua paciência combinam bem com a profissão de biólogo, que, muitas vezes, precisa passar longas horas observando e estudando padrões da vida selvagem e coletando dados para fazer análise.

5. Gastrônomo

O taurino é conhecido pelo seu prazer sensorial e amor pela comida. Por isso, combina naturalmente com a profissão de gastrônomo. Ele tende a ser paciente, persistente e valoriza a qualidade em tudo o que faz, características fundamentais para explorar a complexidade e precisão exigida na profissão.