7 receitas criativas e práticas com batata-doce

Saudável, econômica e rica em nutrientes, a batata-doce também é saborosa, excelente aliada da saúde e fácil de preparar. Apesar de ser frequentemente utilizada como acompanhamento nas refeições, ela pode servir de base para diversos pratos deliciosos — muito além das tradicionais batatas chips e coxinha.

A seguir, confira 7 receitas com batata-doce que vão te surpreender e ajudar a aumentar o ganho de massa muscular!

1. Bolo de batata-doce

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite

200 g de batata-doce descascada e picada

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, a batata-doce, o óleo e o açúcar e bata por 2 minutos. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira redonda com furo central com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.

2. Escondidinho de batata-doce com atum

Ingredientes

Purê

3 batatas-doces

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

Água

Recheio

180 g de atum em conserva em pedaços

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de salsinha picada

2 colheres de sopa de azeitonas verdes picadas

300 g de molho de tomate

1 xícara de chá de requeijão cremoso

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Descasque as batatas-doces, transfira para um liquidificador e bata até obter um purê. Após, coloque o purê em um recipiente, adicione o leite, a manteiga e o sal e misture para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo do atum e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a salsinha e as azeitonas verdes e refogue por 2 minutos. Acrescente o atum, o sal e o molho de tomate e misture. Retire do fogo e reserve. Em seguida, disponha metade do purê em um refratário, cubra com o atum e o requeijão e finalize com o restante do purê. Salpique com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Brownie de batata-doce (Imagem: etorres | Shutterstock)

3. Brownie de batata-doce

Ingredientes

2 ovos

4 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de cacau em pó

4 colheres de sopa de leite

1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e picada

2 colheres de sobremesa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o leite, a manteiga e o cacau em pó e bata. Adicione a batata-doce e bata até obter um creme. Por último, junte o fermento químico e bata novamente para incorporar. Coloque a massa em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.

4. Creme de batata-doce com leite de coco

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e picadas

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 xícara de chá de leite de coco

4 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve as batatas. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte as batatas-doces, o caldo de legumes e o leite de coco e cozinhe por 10 minutos.

Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um creme homogêneo e disponha novamente na panela. Leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Brigadeiro de batata-doce (Imagem: Romulo Gomes Queiroz | Shutterstock)

5. Brigadeiro de batata-doce

Ingredientes

500 g de batatas-doces

4 colheres de sopa de cacau em pó

50 ml de leite desnatado

2 colheres de sopa de óleo de coco

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de café de café solúvel

Chocolate granulado para decorar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, espere amornar, descasque e, com a ajuda de um garfo, amasse. Após, transfira o purê para uma panela, adicione o cacau em pó, o leite, o óleo de coco, o açúcar mascavo e o café solúvel e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma consistência homogênea. Desligue o fogo e espere esfriar. Com o auxílio de uma colher, pegue um pouco de brigadeiro e enrole. Repita o processo com todo o doce e finalize com o granulado. Sirva em seguida.

6. Rosti de batata-doce com frango

Ingredientes

1 batata-doce descascada e ralada

100 g de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da batata-doce, fazendo uma camada espessa, cubra com o frango e o restante da batata-doce. Tempere com sal e deixe fritar por 4 minutos. Com a ajuda de um prato, vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Tortilha de batata-doce com queijo

Ingredientes

2 batatas-doces

100 g de queijo cremoso

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída e queijo parmesão ralado a gosto

Azeite de oliva para untar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e descasque as batatas. Em um recipiente, amasse a batata-doce e adicione o queijo cremoso, o ovo, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de tortilhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Sirva acompanhado com o recheio de sua preferência.