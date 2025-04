Peça repaginada: o sucesso da calça flare na nova geração

O apreço pelo passado é uma marca constante no mundo da moda. Fato é que, vez ou outra, sucessos de anos anteriores ressurgem como uma forma de homenagear a nostalgia. Atualmente, uma das peças do momento é a calça flare. Muito popular no século 20, ela reaparece com destaque nos looks mais usados em festivais de música, sobretudo com o público mais jovem. Mas não se engane: é um item que cai bem em ocasiões diversas.

Essa peça é um tipo de calça que se alarga gradualmente do joelho para baixo, criando uma forma sutil de "boca de sino". Versáteis, ainda podem variar de jeans casuais a tecidos mais formais, o que as torna um item básico em muitos guarda-roupas. De acordo com a consultora de moda Krystie Ribeiro, a calça flare passou por uma importante transformação nos últimos anos, ganhando mais destaque em variados looks.

"Usada pela primeira vez por marinheiros no século 19, elas proporcionavam benefícios práticos, como facilidade de movimento e rapidez no enrolamento durante o trabalho nos navios. Em meados do século 20, as calças largas deixaram de ter uma função prática para se tornarem um símbolo de rebeldia e individualidade durante o movimento contracultural da década de 1960", destaca.

Músicos e celebridades, como os integrantes dos Beatles, Cher e Jimi Hendrix, contribuíram para que esse estilo ficasse mais conhecido, consolidando seu lugar na moda convencional. "Na década de 1970, a calça boca de sino dominou as passarelas e as ruas, abraçada pela estética vibrante da era do disco e por estilistas como Yves Saint Laurent e Mary Quant", explica Krystie.

Segundo a especialista, a silhueta larga tornou-se sinônimo de autoexpressão, incorporando o espírito ousado e despreocupado da época e deixando um impacto duradouro na história da moda. Agora, a calça flare voltou com força devido a uma mistura de nostalgia, ciclos de moda e reinterpretações modernas. O ressurgimento também está ligado a uma mudança ampla em direção a roupas mais relaxadas e confortáveis, já que as pessoas buscam opções de guarda-roupa elegantes e funcionais.

Ascensão e popularidade

Para o stylist e produtor de moda Roberto Schiavinato, a calça flare aparece, novamente, em busca de mais conforto e versatilidade na hora de se vestir. Para além desse motivador, claro, a importância de artistas que passaram a aderir a esse estilo, como o cantor Harry Styles, por exemplo. No passado, nomes como Madonna, Elvis Presley, Lenny Kravitz e Britney Spears — esta última já nos anos 2000 — ajudaram a dar força para que a calça flare se popularizasse.

No universo masculino, especialmente nos dias atuais, essa peça é um verdadeiro sucesso, já que inúmeros símbolos do movimento hip-hop começaram a aderir à calça flare em suas composições visuais. "Como temos referências tanto nas passarelas quanto nos videoclipes clássicos e atuais, a febre começa a ser utilizada por homens que queiram dar esse ar vintage e moderno para seus looks, principalmente em semanas de moda e festivais musicais", ressalta Roberto.

Caso esteja pensando em entrar nesse universo, o stylist afirma que é necessário pensar bem sobre quais peças podem contribuir para que a calça flare esteja em destaque. Uma regata, um body ou uma t-shirt básica estão entre os itens que contribuem para um look mais original. Além disso, camisas sociais oversized e um colete como terceiro complemento dão um ar mais "officer" e sério.

"Dê chance ao jeans primeiro. Se gostar da estética, pode partir para as peças de alfaiataria e os tecidos mais leves e fluídos. Se quiser ousar, as de paetês e lantejoulas não vão deixar seu look apagado nunca. Se tem estilo ou quer estilo, vai na flare, supervintage, porém muito atual e moderno. Calça que tem em todos os estilos, tanto de alfaiataria, jeans e até em beachwear", finaliza.

Como usar?

Para mulheres

Tops ajustados: equilibre o volume da calça flare com uma blusa justa, como um body, um cropped ou uma gola alta.

Blazers e jaquetas: um blazer estruturado ou uma jaqueta jeans acrescenta sofisticação e contraste.

Sapatos: saltos plataforma, ankle boots ou tênis de cano alto complementam a silhueta.

Acessórios: cintos largos, joias marcantes e óculos de sol grandes aumentam a vibração retrô.

Para homens

Camisas slim-fit: uma camisa de botão sob medida, de gola alta ajustada ou uma camiseta dobrada para dentro cria um contraste elegante.

Peças em camadas: jaquetas de couro,

jaquetas bomber ou casacos longos dão profundidade ao traje.

Sapatos: botas Chelsea, sapatos de salto cubano ou tênis clássicos combinam bem com calças largas.

Acessórios: relógios, anéis e óculos de sol minimalistas completam o visual.