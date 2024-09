Com a cara do verão: bolsa meia-lua ganha protagonismo na moda

As bolsas meia-lua e de crochê têm dominado as ruas na Europa, tornando-se os acessórios queridinhos de fashionistas e influenciadores. Essas peças, que combinam estilo retrô e contemporâneo, prometem conquistar também os armários brasileiros em breve, mais especificamente no verão.

A bolsa meia-lua é um acessório que traz um charme vintage e, com seu design curvado e minimalista, oferece uma combinação perfeita entre funcionalidade e elegância. Inspirada nas formas dos anos 1990, ela tem reaparecido nas passarelas e nas coleções de diversas marcas renomadas, como Celine, Coperni e Prada. As bolsas são versáteis, indo do casual ao formal com facilidade, e disponíveis em diversas cores.

Enquanto isso, as bolsas de crochê resgatam uma estética artesanal e sustentável, duas características que estão em alta na moda global. No Brasil, elas nunca saem de moda, e se destacam tanto em looks de praia quanto em combinações urbanas, trazendo um toque de aconchego e descontração. Marcas como Altuzarra e Miu Miu têm explorado esse material em suas coleções, transformando o crochê em uma escolha estilosa para todas as estações.

Samanta Farias, designer e consultora de moda, explica a popularidade e a dualidade da bolsa meia-lua. "Quando falamos da bolsa meia-lua, falamos de diversas possibilidades. Elas são um diferencial em qualquer look, o que as tornam tão atraentes. O formato curvado, seja em tamanhos maiores, seja em menores, pode ser confeccionado em materiais mais pesados, como couro, ou em opções mais leves, como tecidos e até plástico", cita.

Um dos atrativos da meia-lua é ser versátil e ter elementos de design que a diferenciam de outros modelos de bolsa, destaca Fernando Lackman, stylist e produtor de moda. "O formato traz à peça uma porção de atributos positivos. Um dos principais é o conforto que faz 'milagres', a flexibilidade de caber muitos objetos e a de se encaixar ergonomicamente no corpo, trazendo o maior conforto possível", enumera.

Por outro lado, as bolsas de crochê têm raízes ainda mais profundas, ligadas a tradições artesanais que datam de séculos. Inicialmente popularizadas como itens feitos à mão, essas bolsas sempre estiveram associadas a um estilo de vida mais relaxado e sustentável. "Em uma época em que a moda tende a ser 'descartável', itens ligados à manualidade se destacam como grandes diferenciais no mercado. As bolsas de crochê são um excelente exemplo dessa mudança no comportamento de consumo, pois combinam tradição artesanal com o desejo por produtos únicos e duradouros", comenta Samantha.

Fernando complementa que as bolsas de crochê estão adentrando em possibilidades além do casual. "O crochê vem caminhando na moda como uma especialidade que oferece traços de produtos de luxo. A cada temporada, mais se vê a atuação de crocheteiras em acessórios e roupas, isso tem colocado o crochê nesse lugar de destaque. Os artigos feitos com essa técnica podem combinar com looks que vão do casual aos de gala com uma facilidade enorme", afirma.

Despojada e casual, a bolsa de crochê é a cara do verão (foto: Reprodução/Pinterest)

Como usar

Para aderir à bolsa meia-lua, Fernando Lackman aconselha entender como adequá-la ao estilo pessoal, mas atentando ao material da peça. "Elas são para qualquer ocasião. A depender apenas da matéria-prima utilizada em sua confecção, esse modelo atrai qualquer look", alerta. Segundo ele, do streetwear ao casual chique ou criativo, a bolsa meia-lua é sinônimo de identidade de quem sabe que para estar na moda basta escolher os itens certos. Com o fim do inverno se aproximando, Samantha indica que é interessante optar por esse modelo de bolsa em cores clássicas, como preto e marrom. No entanto, para fugir do óbvio, investir em tons de cereja é uma excelente opção.

Quando se trata das bolsas de crochê, as combinações de cores e texturas são amplamente diversificadas e dependem do estilo que se deseja alcançar. "Tons neutros e naturais, como bege, marrom e branco, são escolhas seguras para quem busca versatilidade. Porém, cores vibrantes e contrastantes podem transformar a bolsa em um ponto focal do look. No que diz respeito às tendências, o uso de materiais sustentáveis e a incorporação de elementos como contas, miçangas e bordados estão em alta, agregando valor artesanal e identidade cultural ao acessório", destaca a consultora.

Contudo, por serem peças delicadas e de uma trama mais aberta, cuidados especiais são essenciais para manter a qualidade e a aparência da bolsa de crochê. "Não é recomendado carregar muito peso em bolsas de crochê para não deformar os pontos. Ao adquirir uma peça em crochê é importante levar em conta os acabamentos para evitar que as linhas se soltem e desfaçam a trama. Já para lavagem, precisa haver cautela", recomenda Fernando.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte