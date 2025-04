Confira as características do signo de Touro

Práticos e apegados, os taurinos não costumam se arriscar e precisam sentir que o terreno é firme e seguro para seus planos. “Isso acontece em relação à vida material e nos relacionamentos. Regidos por Vênus, buscam conforto na matéria e nas relações”, analisa a astróloga Thaís Mariano.

Além disso, são charmosos, sensuais e sempre buscam prazer nos cinco sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. “Por isso, são excelentes apreciadores de comida e outros tipos de prazer”, conta Thaís Mariano.

Exemplo de força e perseverança

Touro é o signo que traz a força da vida em sua plenitude. “É onde se concretiza o que se iniciou em Áries. Traz calmaria, beleza, paciência e perseverança em solo fértil e abundante”, comenta a astróloga. Além disso, os taurinos estão sempre prontos para proteger, dar conforto e afeto àqueles que amam. “Nunca esquecem o apoio que tiveram também. São leais e fazem questão de demonstrar a importância das pessoas que importam em suas vidas”, acrescenta.

Não gostam de mudanças e amam o belo

Os nativos de Touro são teimosos e costumam resistir às mudanças. “Preferem que tudo siga conforme eles já conhecem, pois assim se sentem mais seguros e não precisam gastar muita energia, já que funcionam em ritmo mais lento”, diz a astróloga.

Touro é regido pela deusa do amor, da beleza e da arte. “Em toda a sua potencialidade, Touro nos traz a consciência da importância de colocar o amor em tudo o que se faz. Assim, tudo ao seu redor se torna belo e fértil, trazendo paz interior, saúde e equilíbrio nas emoções”, pontua Thaís Mariano.

Simbologia de Touro

Touro é o segundo signo do zodíaco e o primeiro da tríade de Terra. Além disso, é um signo de modalidade fixa, ou seja, está presente no meio de uma das estações do ano, sendo associado à estabilização. “Este signo representa a manutenção de algo, os recursos, o que é necessário para que algo bom possa crescer com raízes fortes, bem como o conforto, a segurança e o que gera estabilidade”, explica a astróloga.

O animal que representa este signo é o touro, que possui uma estrutura forte, firme e determinada. Segundo Thaís Mariano, este ser simboliza o aspecto humano da persistência, da paciência e da firmeza, podendo assim criar a estrutura necessária para a vida funcionar. Ademais, caracteriza o corpo humano e os cinco sentidos.

A mensagem que o signo de Touro traz é sobre a importância de cuidar dos valores e de tudo o que traz segurança. “Somente assim teremos a estrutura necessária para prosperar e florescer”, explica a astróloga.

Touro precisa aprender a lidar com a teimosia (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Desafio dos taurinos

A teimosia e a obstinação são características que os taurinos precisam desenvolver. Isso porque eles desencadeiam outros comportamentos nocivos, como a intolerância. “Por serem muito realistas, tendem a acreditar que só eles são capazes de realmente enxergar a verdade e, com isso, julgam que qualquer opinião ou visão alheia está equivocada”, afirma Thaís Mariano.

Ademais, lidar com a gula é um grande desafio para as pessoas de Touro, pois elas tendem a exagerar em alimentos que não fazem bem à saúde. “A comida pode ser uma incrível experiência de conexão com o corpo ou virar uma fuga para tentar desviar a atenção de algo que falta”, alerta a astróloga.

Mulher de Touro

Regida por Vênus, a taurina costuma ser charmosa, sensual e prezar amizades verdadeiras. Segundo Thaís Mariano, há dois tipos, ou dois lados, dessa mulher. Uma delas é encantadora, com um envolvente perfume e elegante. A outra é devotada à natureza, se alimenta muito bem e gosta de uma vida mais simples e natural.

“Em suas duas faces, a taurina é constante e não gosta de mudanças de última hora. Tudo que a tire de sua rotina precisa ser combinado com muita antecedência, ou você irá se deparar com a fúria teimosa dessa mulher”, acrescenta a astróloga.

O homem de Touro preocupa-se bastante com a estética e gosta de cuidar da aparência (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Homem de Touro

O homem de Touro costuma ser reservado e sensato. Preocupa-se bastante com a estética e gosta de cuidar da aparência. Para ele, a segurança nas relações é fundamental. “Possui um ar heroico, não aquele herói que ganha batalhas com a força física, mas aquele que promete cuidar de todos os seus problemas, trazendo tranquilidade e segurança”, detalha Thaís Mariano.

Para o taurino, o toque físico e o despertar de sentidos são importantes. Por isso, ele gosta de estar perto fisicamente. No entanto, segundo a astróloga, esse homem pode ser ciumento e acomodado, evitando tudo aquilo que possa lhe causar experiências diferentes daquilo com que está acostumado.

Taurinos no amor

As pessoas de Touro buscam estabilidade emocional e relações sólidas. “Analisam tudo com o seu senso de realidade antes de se comprometerem e são muito responsáveis com os acordos que fizeram. Podem até ficar em um relacionamento que já perdeu o brilho para preservar a estabilidade e manter a palavra”, afirma a astróloga.

De acordo com Thaís Mariano, por serem regidos por Vênus, a deusa do amor, os taurinos adoram um romance. Além disso, eles são sensuais.