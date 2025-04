A mandioca, também conhecida como aipim e macaxeira, destaca-se como um ingrediente culinário versátil, nutritivo e saboroso. Rica em amido, ela oferece uma textura única e cremosa quando cozida, podendo ser utilizada no preparo de variados pratos. Além disso, é uma excelente fonte de carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais essenciais.

Por isso, a seguir, confira 7 receitas práticas com mandioca para o jantar!

Bolinho de mandioca assado

Ingredientes

2 xícaras de chá de mandioca cozida e amassada

cozida e amassada 1 ovo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até formar uma massa homogênea. Com as mãos, modele bolinhos e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Mandioca e linguiça acebolada

Ingredientes

500 g de mandioca descascada, cozida e cortada em cubos

2 linguiças calabresas cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1 cebola descascada e cortada em tiras

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça calabresa e doure. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque a cebola e doure. Adicione a mandioca e a linguiça e misture para incorporar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Purê de mandioca (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Purê de mandioca

Ingredientes

500 g de mandioca descascada e cozida

2 colheres de sopa de manteiga

Leite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a mandioca cozida e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter um purê. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o purê de mandioca, misture e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, acrescente o leite e mexa até obter uma consistência cremosa. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Panqueca de mandioca recheada com legumes

Ingredientes

Panqueca

1 xícara de chá de mandioca descascada, cozida e amassada

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Recheio

1 cenoura descascada e ralada

1 abobrinha descascada e picada

1/2 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

Azeite de oliva, sal e orégano a gosto

Molho de tomate para servir

Modo de preparo

Panqueca

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Se necessário, adicione mais leite para ajustar a consistência. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e espalhe para formar um disco. Cozinhe cada lado por 3 minutos. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o tomate e refogue até ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal e orégano. Após, recheie cada disco com os legumes, enrole e acomode em um refratário. Cubra com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Caldo de mandioca (Imagem: Best Food Photos | Shutterstock)

Caldo de mandioca

Ingredientes

500 g de mandioca descascada, cozida e amassada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 cenouras descascadas e picadas

1 l de caldo de legumes

200 ml de creme de leite

Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e refogue por 3 minutos. Junte o caldo de legumes e a mandioca e cozinhe por 20 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, transfira a mistura para o liquidificador e bata até ficar homogênea. Disponha novamente na panela e adicione o creme de leite, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Leve ao fogo médio para aquecer por 5 minutos, sem deixar ferver. Sirva em seguida.

Escondidinho de carne-seca com mandioca

Ingredientes

500 g de mandioca descascada, cozida e amassada

300 g de carne-seca dessalgada e desfiada

dessalgada e desfiada 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de queijo coalho ralado

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne-seca desfiada e refogue até ficar bem cozida. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, faça uma camada com metade da mandioca, cubra com a carne-seca refogada e finalize com o restante da mandioca. Polvilhe com queijo coalho e leve ao forno preaquecido a 180?°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Bobó de camarão com mandioca

Ingredientes

500 g de mandioca descascada, cozida e amassada

500 g de camarão limpo

limpo 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 pimentão verde sem sementes e picado

1 tomate sem sementes e picado

200 ml de leite de coco

Sal, azeite de dendê, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de dendê e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e doure. Acrescente o tomate e refogue até desmanchar. Junte o camarão e cozinhe até ficar rosado. Por último, coloque a mandioca, o leite de coco, o sal, a pimenta-do-reino e o coentro e misture. Cozinhe até engrossar e desligue o fogo. Sirva em seguida.