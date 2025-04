7 orações e simpatias para o Dia de São Jorge

Em 23 de abril é celebrado o Dia de São Jorge, padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Na data, o santo é homenageado entre os fiéis por sua fidelidade a Cristo, pois teria se negado a matar e perseguir os cristãos.

Segundo a história, Jorge teria declarado, em meio a uma reunião com o imperador Diocleciano, que os romanos deveriam se converter ao cristianismo. O imperador, nada contente com a ideia, tentou fazê-lo desistir de sua fé, o torturando de vários modos. Mas, não obtendo êxito, mandou degolá-lo no dia 23 de abril de 303 d.C.

Lenda do Dragão

A versão mais conhecida sobre a lenda do dragão diz que um terrível monstro estava arruinando uma cidade com seu hálito mortífero. Para que o território todo não fosse dizimado, a população saciava a sua fome com a oferta de jovens vítimas do reino em sacrifício. A filha do rei foi escolhida para ser flagelada; o monarca, sem ter quem a substituísse, se obrigou a ceder à vontade do dragão.

O rei acompanhou a princesa até às margens do lago em que o dragão vivia. De repente, um destemido cavaleiro surgiu montado em um cavalo branco e enfrentou o dragão ao ver o sofrimento dos nobres. São Jorge derrotou a fera com sua lança de aço e assegurou aos moradores locais que havia sido enviado por Cristo para vencer o mal que os assolava.

Orações e simpatias para o Dia de São Jorge

A seguir, confira algumas orações e simpatias para fazer no Dia de São Jorge!

1. Oração a São Jorge

São Jorge, queremos recordar-te como recordamos a antiga tradição. Tu abandonaste os êxitos militares e distribuíste teus bens entre os pobres. Tu abandonaste os deuses poderosos do Império Romano para seguir o Messias crucificado. Tu abandonaste a segurança de tua linhagem para unir a comunidade dos cristãos. Tu destes a vida pelo amor a Jesus e ao Evangelho.

São Jorge, mártir e companheiro fiel de Jesus. Gostamos de recordar de ti a luz da primavera e da Páscoa; gostamos de recordar o seu poder no combate contra a dor e a escravidão. São Jorge, ajuda aos enamorados do Evangelho e ajuda-nos a viver essa fé que tu tão intensamente viveste e sentiste, e nos ajude a fazer o possível para que todo o mundo possa sentir a felicidade da primavera.

2. Oração para conseguir emprego

São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor; abre os meus caminhos, ajuda-me a conseguir um bom emprego; faz com que eu seja benquisto por todos; superiores, colegas e subordinados; que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, no meu lar e no meu serviço; vela por mim e pelos meus, protegendo-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos, ajudando-nos também a transmitirmos paz, amor e harmonia a todos os que nos cercam. Amém.

3. Oração a São Jorge para ter proteção

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem; tendo mãos, não me peguem; tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo, o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar; cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de Sua santa e divina graça; Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu Defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós.

Orações a São Jorge rogam por sua proteção (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

4. Oração ao santo para livrar-se dos pecados

Ó Deus onipotente, que nos protegeis pelos méritos e as bênçãos de São Jorge, fazei que este grande mártir, com sua couraça, sua espada, e seu escudo; que representam a fé, a esperança, e a caridade; ilumine os nossos caminhos e fortaleça o nosso ânimo nas lutas da vida. Dê firmeza à nossa vontade contra as tramas do maligno, para que, vencendo na terra, como São Jorge venceu, possamos triunfar no céu convosco, e participar das eternas alegrias. Amém!

5. Oração da espada de São Jorge

Ó glorioso guerreiro São Jorge, eu te suplico confiante que serei atendido, neste momento difícil da minha vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com vossa espada de luta, venha cortar todo mal e principalmente (faça o pedido). Com a força do teu poder de defesa, eu me coloco na proteção do teu escudo, para combater todo mal ou influência negativa que estiver em meu caminho. Amém. São Jorge cavaleiro, guiai-me. São Jorge guerreiro, defendei-me. São Jorge mártir, protegei-me.

6. Simpatia para superar desafios financeiros

Materiais

1 copo de vidro

Moedas de 1 real

1 imagem de São Jorge

de São Jorge 1 vaso com espada-de-São-Jorge

Como fazer

No copo de vidro, coloque a imagem de São Jorge e as moedas de 1 real. Posicione o vaso de planta na porta de entrada da casa. Coloque o copo com as moedas atrás dele e prepare-se para ativar a sua intuição.

Fixe o olhar na imagem de São Jorge, respire profundamente três vezes e mentalize a superação dos desafios financeiros. Visualize cada moeda como uma semente de prosperidade sendo plantada com fé e determinação. Peça proteção contra dívidas, caminhos abertos para oportunidades e sabedoria para lidar com o dinheiro. Mantenha o copo e o vaso juntos por sete dias. Ao final, agradeça pelas portas que começam a se abrir e renove essa prática sempre que sentir o peso das dificuldades econômicas.

7. Simpatia para proteger a família

Materiais

1 copo com água

1 imagem ou estampa de São Jorge

1 vela branca

1 punhado de sal grosso

1 folha de louro ou de espada-de-São-Jorge

Nomes dos membros da família escritos em um papel

Como fazer

Escolha um local tranquilo da casa, de preferência próximo à porta de entrada, e monte um pequeno altar com a imagem de São Jorge sobre uma mesa. Ao lado dela, coloque um copo com água e adicione um punhado de sal grosso. Escreva os nomes dos membros da sua família em um papel, dobre-o e coloque-o sob o copo. Se desejar, posicione também uma folha de louro ou de uma espada-de-São-Jorge ao lado da imagem.

Acenda uma vela branca com fé e diga: “Glorioso São Jorge, guerreiro valente, peço que proteja minha casa e minha família. Que nenhum mal nos alcance, que as brigas se afastem, que a saúde, a união e o amor prevaleçam. Com tua espada, corta todo mal que tentar se aproximar. Amém.” Deixe a vela queimar até o fim. Após 24 horas, despeje a água com o sal em um jardim, vaso de planta ou terreno, pedindo que a energia de proteção permaneça no lar.