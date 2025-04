Veja as características do signo da Serpente no Horóscopo Chinês

A Serpente, sexto signo do Horóscopo Chinês, no zodíaco corresponde a Touro. Com polaridade Yin, é regida pelo planeta Marte. O elemento dos nativos é o fogo, as pedras são safira azul e esmeralda, a flor é o cardo e o metal é o cobre. Já a erva é capim-cidreira, o aroma é de rosa, as cores são verde-claro e rosa, e o número da sorte é o 6.

Quem são os nativos de Serpente?

Os nativos da Serpente são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

De 04/02/1905 a 24/01/1906;

De 23/01/1917 a 10/02/1918;

De 10/02/1929 a 29/01/1930;

De 27/01/1941 a 14/02/1942;

De 14/02/1953 a 02/02/1954;

De 02/02/1965 a 20/01/1966;

De 18/02/1977 a 06/02/1978;

De 06/02/1989 a 26/01/1990;

De 25/01/2001 a 11/02/2002;

De 10/02/2013 a 30/01/2014;

De 29/01/2025 a 16/02/2026.

Se você nasceu entre 9h e 11h00, o seu ascendente é a Serpente.

Características dos nativos da Serpente

De acordo com Victor Souza, tarólogo e numerólogo, as pessoas do signo da Serpente são afetuosas e companhias bastante agradáveis. “Porém, exigem liberdade para alçarem voos”, explica. Ainda segundo ele, tais nativos possuem uma intuição aguçada e são extremamente perceptivos e receptivos. Além disso, costumam ser elogiados pela capacidade de trabalho, uma vez que são teimosos e perspicazes.

Os nativos da Serpente são afetuosos e perseverantes (Imagem: Nik Niklz | Shutterstock)

Virtudes dos nativos da Serpente

Entre as virtudes dos nativos da Serpente, estão a afetividade, a ponderação e a prudência. De acordo com Victor Souza, também são perseverantes e reflexivos. “Podem ser tolerantes ao extremo, inspirando confiança, mas, às vezes, certa ingenuidade”, diz.

Aspectos que precisam desenvolver

Assim como os demais nativos do Horóscopo Chinês, a Serpente também possui características que precisa desenvolver. Conforme explica Victor Souza, as pessoas deste signo são conhecidas pela teimosia exagerada, impulsividade e pelo egoísmo. Elas podem tratar de modo brusco os indivíduos que as desagradam. Logo, precisam trabalhar um pouco mais a disciplina.

Nativos da Serpente nos relacionamentos

Segundo o tarólogo, os nativos da Serpente constantemente oscilam entre o conservadorismo e a vanguarda. Dessa forma, dificilmente cedem nos relacionamentos. “Mas têm vocação para o lar, embora essa não seja a sua prioridade”, explica.