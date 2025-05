O clássico da vez: modelo slingback une conforto e elegância em um sapato

Com salto médio ou baixo, com bico fino ou arredondado, ele se adapta a diversos estilos — mas mantém sua essência sofisticada e delicada. O slingback é um tipo de sapato feminino que proporciona um calcanhar estável, sustentado por uma tira que protege a parte traseira do pé.

O primeiro modelo de slingback foi lançado em meados dos anos 1950, pela marca francesa Chanel. Uma das principais ideias da estilista Gabrielle Chanel, conhecida como Coco Chanel, para a criação desse modelo, era oferecer algo diferente e inovador do que existia no mercado daquela época e que combinasse com tudo.

E foi assim que nasceu o primeiro modelo: bicolor, bege e com a ponta preta, quebrando a tradicionalidade das peças monocromáticas da época. Foi idealizado para dar a sensação visual de alongamento das pernas e encurtar os pés das mulheres. O slingback se popularizou entre as personalidades da época, como a atriz Brigitte Bardot e a princesa Diana.

Princesa Diana usando o clássico modelo Chanel, característico bege com a ponta preta (foto: Reprodução/ Getty Images)

Em alta

Segundo Samanta Farias, especialista em design de moda, o modelo voltou com força nos últimos anos, impulsionado pelo desejo contemporâneo por calçados mais confortáveis, sem perder o estilo. "Vejo muitas marcas, tanto de luxo quanto independentes, trazendo releituras desse modelo em versões com salto bloco, kitten heel ou até flats. É uma peça curinga, que transita entre o casual e o sofisticado, o que atrai especialmente mulheres que buscam versatilidade e elegância no dia a dia."

Com o passar do tempo, essas diferentes marcas trouxeram novas propostas de saltos ao mercado, tudo para alcançar todos os gostos. Para a consultora de moda e personal stylist Nina Stellato, o slingback retoma uma moda vintage e retrô, readaptando-se às tendências atuais, mantendo sua elegância e funcionalidade, com a mistura dele com propostas mais modernas.

"As variações de slingback que temos observado bastante nas últimas temporadas são os metalizados, principalmente no prata, de bico fino, com salto mais fininho e mais baixo, aplicações de pedraria, também com laços, e slingbacks mais clássicos nos tons neutros", conta.

O slingback traz um ar de elegância para as composições (foto: Reprodução/ Pinterest )

Modelo para todos os gostos

Investir em um par de slingback significa ter uma opção coringa no guarda-roupa. Um dos pontos de destaque para esse modelo de sapato é a sua adaptabilidade na composição dos looks, combinando com qualquer estilo.

Por se tratar de um modelo versátil e confortável, pode ser usado em vários momentos e ocasiões, em looks tanto de inverno quanto de verão, em peças formais ou informais. "Ele funciona muito bem com alfaiataria, vestidos midi, jeans cropped, saias fluidas ou, até mesmo, com peças de estética mais urbana. Estilisticamente, ele pode compor desde looks mais clássicos até produções contemporâneas e minimalistas", explica Samanta Farias.

Além de seu design clássico e elegante, esse item costuma ser bastante confortável, dependendo do modelo, por conta de seus saltos baixos, médios e em blocos, satisfazendo grande parte do público, que prioriza cada vez mais o conforto.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte