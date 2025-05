Labubu: além de brinquedos, pelúcias viram tendência de moda

Criadas pelo designer Kasing Lung e vendidos pela empresa chinesa Pop Mart, as bonecas Labubu conquistaram o mundo e se tornaram um verdadeiro fenômeno da cultura pop. O sucesso ultrapassou o universo dos colecionadores e ganhou as ruas, especialmente entre o público fashion. Com frequência, os personagens são vistos como acessórios pendurados em bolsas e compondo o visual de influenciadoras e "it girls" ao redor do mundo.

Celebridades como Rihanna e Lisa, do grupo BLACKPINK, contribuíram para impulsionar a popularidade das Labubus. A tendência também ganhou força nas redes sociais, com vídeos de unboxing — prática em que colecionadores abrem caixas-surpresas em busca de versões raras — acumulando milhões de visualizações.

Parte do apelo das Labubu está na variedade. O personagem aparece em diferentes roupas, fantasias e poses, o que estimula o aspecto colecionável da marca. Algumas edições são produzidas em tiragens extremamente limitadas, o que eleva a sensação de exclusividade e valor de revenda.

Os preços variam de acordo com a raridade e o estado de conservação das peças. Modelos comuns encontrados nas chamadas “blind boxes” custam entre R$ 250 e R$ 400. Já edições limitadas ou fruto de colaborações podem alcançar valores entre R$ 800 e R$ 2.500.