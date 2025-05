9 dicas para realçar sua beleza em todas as fases da vida

Esqueça a ideia de que maquiagem é para “disfarçar” a idade. A make atual respeita a pele e a história de vida de cada pessoa, valorizando traços, enaltecendo a beleza e celebrando as experiências. Com o passar dos anos, nossa pele muda — e isso é parte natural (e linda) da vida. Entender esse processo e fazer pequenos ajustes na escolha dos produtos e nas técnicas podem fazer toda a diferença para realçar a beleza em todas as fases da vida.

Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine, defende que a maquiagem não se trata de esconder, mas sim de iluminar quem somos. “Quando a pele vai amadurecendo, ela pede alguns cuidados especiais na maquiagem; nada complicado, só uma mudança de estratégia”, esclarece.

A seguir, confira algumas dicas práticas que fazem essa transformação de forma leve, elegante e sem complicações:

1. Comece com hidratação caprichada

Uma pele bem hidratada é a melhor preparação para qualquer make. Aposte em hidratantes leves, que deixem a pele viçosa sem pesar. “Séruns com ácido hialurônico também são ótimos aliados porque atraem e retêm a umidade na pele, mantendo-a hidratada por mais tempo e com aspecto firme e viçoso”, explica Chloé Gaya.

2. Invista em um Primer

Escolha um primer que suavize poros e linhas finas. Ele cria uma “base” mais uniforme para a maquiagem durar mais e não acumular.

3. Aposte em bases leves para um efeito luminoso

Esqueça bases superpesadas e mate, pois elas tendem a marcar ainda mais as linhas. “Prefira bases líquidas e de cobertura média, com acabamento glow ou natural, que deixam a pele com aspecto fresco”, orienta a maquiadora.

4. Não exagere no corretivo

Na área dos olhos, aplique o corretivo em pequena quantidade. “A pele em torno dos olhos fica mais fina e requer cuidado especial com o passar dos anos. Corretivo demais pode craquelar e evidenciar o que você quer suavizar. Uma boa opção é o corretivo líquido Super Fixo, da Ruby Kisses, que tem alta cobertura com textura leve, ideal para uniformizar sem marcar as linhas finas”, ensina Chloé Gaya.

O blush rosado ou pêssego proporciona uma aparência mais jovem (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

5. Aposte no blush cremoso

Produtos cremosos se fundem melhor à pele e dão aquele ar de saúde. “Blush rosado ou pêssego, aplicado suavemente na altura dos ossos das maçãs do rosto em direção às têmporas, rejuvenesce instantaneamente”, orienta a especialista.

6. Prefira sombras neutras e suaves

Sombras muito opacas podem envelhecer. Prefira tons neutros e suaves, que trazem frescor ao olhar. Delineados esfumados também são grandes aliados. “Evite apenas cobrir toda a extensão da linha dos cílios porque causa um efeito ótico de diminuição do tamanho dos olhos”, indica a maquiadora Chloé Gaya.

7. Tenha cuidado especial com sobrancelhas

Sobrancelhas bem desenhadas fazem mágica! Preencha falhas com produtos específicos e mantenha o desenho natural.

8. Prefira batons hidratantes

Escolha a cor que você mais gosta, o segredo está na textura. “Dê preferência a batons cremosos ou hidratantes, que não marquem as linhas dos lábios. Um pouco de gloss ou lip balm também ajuda a manter os lábios hidratados, com aspecto preenchido”, afirma a maquiadora.

9. Finalização leve e hidratante

Para selar a maquiagem sem ressecar, especialmente em peles maduras ou secas, as brumas fixadoras são uma excelente escolha. “Gosto muito de indicar a BT Fix, da linha Bruna Tavares, porque além de fixar bem a maquiagem, ela ajuda a manter a hidratação da pele ao longo do dia. É perfeita para quem quer um acabamento mais leve, natural e luminoso, sem perder a durabilidade”, recomenda Chloé Gaya.

A maquiadora ressalta que manter o hábito de se maquiar é essencial para que os anos passem como uma conquista. “Maquiagem para pele madura é sobre suavidade, luminosdidade e autoestima. É maquiagem para celebrar quem você é hoje — com toda a história linda que sua pele carrega”, finaliza.

Por Denyze Moreira