Conheça as joias do Cerrado e seus benefícios para a beleza

Os produtos naturais têm ganhado força e protagonismo no mundo da beleza, nos cuidados com a pele e com o cabelo. De acordo com dados de uma pesquisa realizada entre agosto e setembro de 2022 pela Opinion Box, empresa voltada para a inteligência de mercado, nove em cada 10 consumidoras revelaram que dão preferência a produtos com ingredientes naturais.

Além de serem feitos com ativos que trazem o menor impacto possível para o meio ambiente, os cosméticos formulados com ingredientes naturais contribuem para um mercado mais sustentável, colaborando com a diminuição da poluição e da degradação do meio ambiente. E o Cerrado, segundo maior bioma do Brasil, proporciona uma variedade de recursos naturais, que são verdadeiros tesouros, com propriedades únicas. Conheça alguns deles.

Copaíba

Segundo Leandra Sá, coordenadora farmacêutica da Farmacotécnica, essa planta se estende por todo o Cerrado, chamando a atenção por seus diversos benefícios. "No tempo do Império, era exportada como alternativa para matar bactérias, já que na época não existia antibiótico. Ela produz uma resina rica em óleos fixos e voláteis."

Conhecida como a joia do Cerrado, a copaíba tem propriedades fungicidas, cicatrizantes, antioxidantes e adstringentes. É utilizada como protetora contra picadas de insetos, como tratamento de problemas na pele e no couro cabeludo.

Buriti

Fruto de palmeira típica do Cerrado, é uma fonte rica em betacaroteno, vitamina E e ácidos graxos, o que torna o buriti um poderoso aliado contra o envelhecimento precoce da pele. Para os cabelos, funciona como uma fotoproteção. E o ingrediente ajuda a prolongar a coloração de cabelos tingidos.

Babaçu

Seu óleo, de leve e rápida absorção, possui propriedades nutritivas, como um poderoso calmante, suavizante e cicatrizante. Por sua ação anti-inflamatória, pode ser um aliado na prevenção de acne, sendo indicado, principalmente, para peles sensíveis e oleosas. Para a saúde capilar, hidrata profundamente os fios e ajuda a prevenir a quebra e a queda.

Pequi

Além de ser conhecido como um alimento típico da culinária regional, o pequi tem seu valor na cosmetologia natural. É indicado para peles secas, que precisam de hidratação, nos cuidados pós-sol e para a rotina de tratamento capilar, por sua rica composição.

"O óleo vegetal de pequi, por exemplo, é rico em ácidos graxos e carotenoides, o que garante hidratação dos fios e frizz domado. Ele é rico em vitaminas A, E e em antioxidantes, tem ação

anti-inflamatória, que diminui irritações do couro cabeludo. Para os cabelos secos e ressecados, fracos e quebradiços, auxilia na regeneração da fibra capilar", explica o médico dermatologista Baltazar Sanabria, especialista em tricologia e saúde capilar.

Baru

A castanha de baru, cada vez mais presente na alimentação saudável, também oferece um óleo de qualidade. Segundo Baltazar Sanabria, é recomendada para cabelos agredidos por ações químicas, como alisamentos, tintura e exposição ao Sol. "Ele restaura, revitaliza e dá aquele brilho extra. Rico em ácidos graxos, o óleo de baru ajuda a fortalecer a estrutura capilar, prevenindo a quebra e o surgimento de pontas duplas."

Alecrim-do-campo

O alecrim nativo do Cerrado é confundido com outro tipo de alecrim (utilizado na culinária), mas são duas plantas diferentes. De acordo com a médica dermatologista Cristina Salaro, o alecrim-do-campo é uma espécie medicinal cujo néctar é cicatrizante. Com isso, ajuda a sarar feridas abertas, suaviza linhas de expressão e melhora a circulação sanguínea.

Cupuaçu e murumuru

Embora sejam nativos da Amazônia, o cupuaçu e o murumuru são encontrados em áreas do Cerrado e apresentam propriedades excepcionais para a hidratação e a regeneração da pele e dos cabelos. A manteiga de cupuaçu tem alta capacidade de reter a umidade da pele, mantendo-a hidratada por mais tempo. Já o murumuru atua como um poderoso selante, ideal para cabelos que precisam de reconstrução e disciplina.

Rotina mais natural

Muitos desses óleos e manteigas podem ser encontrados em sua forma pura ou nas fórmulas dos produtos, podendo ser usados individualmente ou combinados com outros cosméticos. Mas atenção: grávidas, lactantes, crianças e pessoas predispostas e com sensibilidade a esses compostos devem usufruir desses produtos com uma cautela maior.

Mesmo esses produtos naturais sendo considerados uma alternativa mais pura e saudável, é preciso ter atenção e cuidado com o manejo, o uso e a aplicação deles. “É sempre recomendável fazer um teste de contato, consultar um dermatologista, pesquisar a procedência do produto e ler atentamente o rótulo. Qualquer produto cosmético, mesmo os naturais, pode ser uma fonte de alérgenos, dependendo da pele e da sensibilidade”, finaliza Baltazar Sanabria.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte