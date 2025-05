11 benefícios da corrida para a saúde e o emagrecimento

A corrida, uma das formas mais simples e acessíveis de exercício físico, é adotada tanto por atletas experientes quanto por aqueles que buscam iniciar uma atividade. Aliada ao processo de emagrecimento, ela também oferece diversas vantagens para a saúde.

“Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol, a melhora da circulação e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e melhoram a qualidade do sono”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

A seguir, veja outros benefícios da corrida para a saúde e o emagrecimento!

1. Queima de calorias

O método é uma excelente forma de queimar calorias, o que pode ajudar no emagrecimento. Uma corrida de 5 km pode gastar entre 250 e 400 calorias. Com cuidados com a alimentação e a prática frequente da corrida, é possível eliminar de 3 a 5 kg no primeiro mês.

“O treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura, o que para o aluno que almeja hipertrofia muscular é bastante benéfico, pois ele terá uma definição melhor. É interessante que o treino aeróbico seja inserido ao final do treino de força”, aconselha Rick Soares Vieira, professor especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais.

2. Melhora do condicionamento

A corrida é um exercício aeróbico que trabalha o sistema cardiovascular, melhorando a capacidade do coração e dos pulmões. “As pessoas melhoram muito o condicionamento fazendo atividades físicas ao longo do tempo, mas o limite é algo bastante individual. Adaptações neurológicas ou orgânicas podem ser feitas para garantir um rendimento melhor nos exercícios e uma melhor qualidade de vida”, analisa o personal trainer José Wilker.

O profissional acrescenta que: “se você praticar esportes com frequência, terá ganhos significativos na saúde e na estética e aumentará sua resistência física”.

3. Redução do risco de doenças cardiovasculares

A corrida é uma atividade física altamente benéfica para a saúde cardiovascular, incluindo a melhora da circulação sanguínea, o aumento do colesterol bom (HDL) e a redução do colesterol ruim (LDL) e dos triglicerídeos.

Além disso, ela ajuda a controlar a pressão arterial, reduzir a inflamação, controlar o peso corporal e combater o estresse, todos fatores importantes na prevenção de doenças cardiovasculares. O coração é fortalecido pela corrida, tornando-se mais eficiente e resistente.

4. Fortalecimento muscular

Esta atividade física envolve diversos grupos musculares e pode contribuir para o fortalecimento muscular, principalmente nas pernas, glúteos, abdominais e lombar. Fortalecer esses músculos pode ajudar a reduzir o risco de lesões e melhorar a postura.

A corrida pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e ósseas (Imagem: Suteren | ShutterStock)

5. Aumento da densidade óssea

É possível fortalecer os ossos por meio da corrida, prevenindo a perda de massa óssea e ajudando a reduzir o risco de osteoporose, uma condição que torna os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas.

6. Melhora do humor

O exercício físico também ajuda a reduzir a produção de hormônios do estresse, como o cortisol, e libera endorfinas, neurotransmissores que promovem sensações de bem-estar e reduzem o estresse e a ansiedade. A corrida, principalmente em ambientes externos, serve como uma distração saudável dos problemas cotidianos, permitindo que os corredores se concentrem no presente.

7. Estímulo ao sistema imunológico

A corrida pode ser uma grande aliada para fortalecer o sistema imunológico. A prática regular dessa atividade física estimula a circulação sanguínea, facilitando o transporte de células de defesa por todo o corpo. Além disso, ajuda a reduzir os níveis de cortisol, hormônio do estresse que, quando elevado, pode enfraquecer a imunidade. Correr também favorece o equilíbrio do sono e o controle do peso corporal, dois fatores importantes para manter o organismo mais protegido contra infecções e doenças.

8. Aumento da resistência física

Correr pode levar ao aumento significativo da resistência física, também conhecida como resistência cardiovascular ou aeróbica. A resistência física refere-se à capacidade do corpo de suportar esforços prolongados e intensos sem fadiga excessiva.

9. Controle do peso

A corrida pode ser uma aliada na manutenção do peso corporal, especialmente quando combinada com uma dieta equilibrada. “A corrida é um dos exercícios aeróbicos mais eficazes para o metabolismo de gordura, porque ela utiliza o oxigênio como parte do processo fisiológico e a gordura só é metabolizada na presença do oxigênio”, explica Zair Cândido, coordenador da UPX Sports e do curso de Educação Física da Universidade Positivo (UP).

10. Melhora da qualidade do sono

A corrida é uma atividade física que contribui diretamente para a melhora da qualidade do sono. Isso acontece porque o exercício ajuda a regular o ritmo biológico do corpo, conhecido como ciclo circadiano, facilitando o adormecer e proporcionando um sono mais profundo e reparador. Além disso, correr reduz os níveis de estresse e ansiedade, fatores que costumam atrapalhar o descanso noturno.

11. Aumenta o gasto calórico

Correr gera um gasto calórico significativo. Dependendo da intensidade, do peso do praticante e de outras variáveis, esse gasto gira em torno de 400 a mil calorias por hora. “Mesmo depois que você faz o exercício aeróbico, o corpo segue gastando energia para restaurar o equilíbrio fisiológico”, acrescenta Zair Cândido.