O filé de frango é um dos ingredientes mais versáteis e presentes na alimentação de quem busca uma rotina mais saudável. No entanto, justamente por ser tão popular, muitas vezes ele acaba sendo preparado sempre da mesma forma. Se você faz parte do time que já cansou das versões tradicionais, saiba que é possível reinventar essa proteína com criatividade e sabor.

A seguir, confira 5 receitas práticas e saudáveis com filé de frango!

Filé de frango com crosta crocante de nozes e castanhas

Ingredientes

Frango

4 filés de frango

1 dente de alho descascado e amassado

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Crosta crocante

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada

1/4 de xícara de chá de amêndoas picadas

1 colher de chá de orégano

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Tampe e leve à geladeira por 20 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque todos os ingredientes da crosta crocante e misture.

Após, retire os filés de frango da geladeira, pincele com azeite de oliva e pressione contra a mistura de nozes e castanhas para formar uma crosta por cima. Disponha em uma assadeira com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Frango ao curry com leite de coco e legumes

Ingredientes

300 g de filé de frango cortado em cubos

1 colher de sopa de curry em pó

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1/2 cenoura descascada e cortada em tiras finas

1/2 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e curry. Doure, junte os legumes e refogue por 2 minutos. Acrescente o leite de coco e a água, tampe e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Frango desfiado com vinagrete de manga e quinoa

Ingredientes

300 g de filé de frango cozido e desfiado

1 manga palmer descascada e cortada em cubos

palmer descascada e cortada em cubos 1/2 cebola-roxa descascada e picada

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

1 xícara de chá de quinoa cozida

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de hortelã picadas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a manga, a cebola-roxa, o pimentão, o suco de limão, o azeite de oliva, o vinagre de vinho branco, o sal, a pimenta-do-reino e as folhas de hortelã e misture. Adicione o frango desfiado e a quinoa e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Filé de frango ao molho cremoso de limão e alho (Imagem: Volgutova | Shutterstock)

Filé de frango ao molho cremoso de limão e alho

Ingredientes

Filé de frango

4 filés de frango

Suco de 2 limões

4 dentes de alho descascados e inteiros

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída, coentro picado e azeite de oliva a gosto

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

Rodelas de limão-siciliano para decorar

Molho cremoso

170 g de iogurte natural

1 colher de chá de mostarda dijon

dijon Raspas de limão a gosto

1 colher de sopa de levedura nutricional

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com suco de limão, alho amassado, sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Tampe e leve à geladeira por 30 minutos. Após, sele-os em uma frigideira untada com azeite de oliva e aquecida em fogo médio até dourarem os dois lados. Desligue o fogo e reserve.

Para o molho cremoso, em um recipiente, coloque o iogurte natural, a mostarda, as raspas de limão e a levedura nutricional e misture. Em uma assadeira, acomode os filés já selados, adicione os dentes de alho inteiros e as rodelas de limão, regue com o molho cremoso e finalize com o coentro. Leve ao forno pré-aquecido a 200?°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Wrap de frango com repolho e iogurte

Ingredientes

2 filés de frango cozidos e desfiados

4 tortilhas integrais

1/2 xícara de chá de repolho roxo ralado

ralado 1 cenoura descascada e ralada

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de chá de suco de limão

Sal, pimenta-do-reino moída, cominho em pó e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango desfiado e tempere com pimenta-do-reino, cominho e sal. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o repolho roxo, a cenoura, o iogurte natural e o suco de limão e misture. Monte os wraps com frango e salada por cima. Enrole e sirva em seguida.