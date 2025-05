O grão-de-bico é um ingrediente muito utilizado na culinária vegetariana. Isso porque é uma leguminosa saudável e muito nutritiva, sendo fonte de proteínas, fibras, minerais e vitaminas essenciais para a saúde. Versátil, pode ser utilizado na composição de diversos pratos, o que o torna a opção perfeita para variar o cardápio.

Por isso, confira 6 receitas vegetarianas com grão-de-bico!

Homus rosa

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 2 dentes de alho com a casca

1 beterraba descascada e picada

1/4 de xícara de chá de azeite

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá da água do cozimento do grão-de-bico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a beterraba e o alho e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, disponha em um papel-alumínio, embrulhe e leve ao forno preaquecido a 230 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desembrulhe.

Em seguida, retire a casca do alho e transfira-o para um liquidificador. Adicione o azeite, o suco de limão, o grão-de-bico e, aos poucos, a água do cozimento. Bata até obter uma consistência homogênea. Por último, junte a beterraba e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Rocambole de grão-de-bico

Ingredientes

120 g de grão-de-bico

120 g de floretes de brócolis picados

picados 50 g de cebola descascada e picada

Azeite e sal a gosto

Água

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e tampe. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Depois, desligue o fogo, escorra a água, disponha o grão-de-bico em um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente os floretes de brócolis e mexa para incorporar. Tempere com sal e reserve. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa de grão-de-bico sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Cubra com o recheio de brócolis, enrole e transfira para uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Sopa cremosa de grão-de-bico com cenoura e curry

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 cenouras cortadas em rodelas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de curry em pó

1 colher de chá de cominho

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho, o curry e o cominho, mexendo por 1 minuto para liberar os aromas. Junte a cenoura e o grão-de-bico. Refogue por mais 2 minutos, mexendo bem para incorporar os temperos.

Adicione a água, tempere com sal e pimenta-do-reino, e deixe cozinhar por cerca de 15 a 20 minutos, até a cenoura estar bem macia. Desligue o fogo e bata a sopa com um mixer de mão até obter um creme liso e aveludado. Se quiser, deixe alguns pedaços inteiros de grão-de-bico para dar textura. Ajuste o sal, adicione o suco de limão e sirva em seguida.

Falafel de grão-de-bico (Imagem: Kalfa | Shutterstock)

Falafel de grão-de-bico

Ingredientes

300 g de grão-de-bico

1 cebola-roxa descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 g de sementes de coentro

1 colher de sopa de cominho

Sal, azeite, salsa, hortelã e coentro picado a gosto

e coentro picado a gosto Óleo para fritar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água e transfira os grãos para um liquidificador. Adicione o azeite, a salsa, a hortelã e o coentro e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a cebola-roxa, o alho, as sementes de coentro e o cominho e bata novamente até incorporar.

Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, com a ajuda de uma escumadeira, coloque, aos poucos, os bolinhos na panela e frite até dourar. Disponha-os sobre um recipiente forrado com papel-toalha e sirva em seguida.

Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 xícaras de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de creme de leite de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha fresca picada a gosto

Creme de leite de aveia

1 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

3 xícaras de chá de água quente

2 colheres de sopa de óleo de girassol

Sal a gosto

Modo de preparo

Creme de leite de aveia

Em um recipiente, coloque a aveia, cubra com 1 xícara de chá de água e deixe de molho por 2 horas. Após, transfira a aveia para um liquidificador, adicione o restante da água, o óleo de girassol e o sal e bata por 5 minutos. Após, coe o creme de leite e transfira para um recipiente. Reserve.

Estrogonofe

Em uma panela, coloque o grão-de-bico, o molho de tomate e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Após, reduza o fogo, adicione o creme de leite de aveia e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com a cebolinha. Sirva em seguida.

Escondidinho de grão-de-bico com legumes

Ingredientes

Purê

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 xícara de leite de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Recheio

1 cenoura cortada em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 xícara de chá de brócolis picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Purê

Em um processador, bata o grão-de-bico com o leite e o azeite até obter um purê liso e cremoso. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve.

Recheio

Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura e cozinhe por 3 minutos. Em seguida, acrescente a abobrinha e os brócolis. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes.

Em um refratário untado com azeite, faça uma camada com os legumes refogados. Cubra com o purê de grão-de-bico, espalhando bem com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 20 minutos, ou até o topo ficar levemente dourado. Sirva em seguida.