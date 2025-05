5 receitas de pudim que vão te surpreender

O pudim é um doce delicioso e fácil que encanta os paladares brasileiros. Sua textura suave e cremosa, combinada com seu sabor rico e reconfortante, torna-o uma escolha irresistível para os amantes de sobremesas. Prepará-lo é um processo simples, que requer apenas alguns ingredientes básicos. A seguir, selecionamos 5 receitas que vão te surpreender. Veja!

Pudim cremoso de limão

Ingredientes

1 l de leite

4 colheres de sopa de amido de milho

4 colheres de sopa de açúcar

3 gemas de ovo

Raspas de 1 limão-siciliano

20 g de gelatina sabor limão

sabor limão 1/4 de xícara de chá de água quente

3 claras de ovo batidas em ponto de neve

Raspas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o amido, o açúcar, as gemas desfeitas e as raspas do limão-siciliano. Cozinhe em fogo baixo, mexendo eventualmente, até o creme engrossar. Depois, dissolva a gelatina na água quente e acrescente ao creme, mexendo bem. Deixe amornar e acrescente as claras em neve, mexendo delicadamente. Coloque em uma forma e leve à geladeira para firmar. Depois, desenforme e decore com raspas de limão-siciliano.

Pudim de café com chocolate

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de leite integral

3 ovos

2 colheres de sopa de café solúvel

solúvel 100 g de chocolate meio-amargo picado

1 colher de chá de essência de baunilha

3/4 de xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo. Mexa até começar a derreter e dourar. Adicione com cuidado a água quente (vai borbulhar) e continue mexendo até formar um caramelo liso. Despeje imediatamente em uma forma de pudim e espalhe pelas laterais. Reserve.

Depois, derreta o chocolate meio-amargo em banho-maria ou no micro-ondas (de 30 em 30 segundos). No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, os ovos, o café solúvel, o chocolate derretido e a baunilha até obter um creme homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel-alumínio.

Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180?°C, em banho-maria, por cerca de 1 hora e 10 minutos ou até o centro firmar levemente. Espere esfriar completamente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Desenforme gelado.

Pudim de coco (Imagem: lhmfoto | Shutterstock)

Pudim de coco

Ingredientes

790 g de leite condensado

1 l de leite de coco

6 ovos

1/2 xícara de chá de coco seco ralado

Gengibre e limão a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque sobre uma forma. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora. Deixe esfriar, desenforme e leve à geladeira. Sirva em seguida.

Pudim de amêndoas

Ingredientes

3 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de açúcar

4 xícaras de chá de leite

1 pitada de sal

3 gemas de ovo

1 xícara de chá de creme de leite

50 g de amêndoas picadas

picadas 50 g de laranja cristalizada picada

Gomos de laranjas cristalizadas para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, leve ao fogo médio o amido de milho, o açúcar, o leite, o sal e o ovo, mexendo sempre até engrossar. Depois, acrescente o creme de leite e as amêndoas e a laranja. Misture e coloque em forma média, parcialmente molhada. Leve à geladeira e desenforme depois de frio. Decore com gomos de laranja cristalizada.

Pudim de queijo com goiabada

Ingredientes

395 g de leite condensado

395 g de leite integral

3 ovos

150 g de queijo minas padrão ralado fino

minas padrão ralado fino 150 g de goiabada cortada em cubos pequenos

3/4 de xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Em uma panela pequena, derreta o açúcar em fogo baixo, mexendo até atingir um tom âmbar. Adicione a água quente com cuidado e mexa até ficar homogêneo. Espalhe na forma de pudim e reserve. No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, os ovos e o queijo até obter uma mistura uniforme.

Despeje o creme na forma caramelizada e, por cima, distribua os cubos de goiabada. Eles afundarão levemente, o que é esperado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180?°C, em banho-maria, por 1 hora e 10 minutos ou até o centro firmar. Espere esfriar completamente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de desenformar.