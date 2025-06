Guia das mesas: descubra quais os móveis que podem aproximar a família

É hora do jantar, a família se reúne para compartilhar o alimento. Sem celulares e aproveitando o momento para conversar e contar como foi o dia de cada um, aquele momento vai muito além de uma refeição. É um tempo de qualidade em família. E por incrível e banal que possa parecer, o formato da mesa pode interferir na dinâmica desse momento. Nas mesas redondas, por exemplo, não existem cabeceiras e todos os membros da família ocupam a mesma posição, sem hierarquia.

"É uma arquitetura de igualdade, que promove escuta, partilha e conexão", afirma Daniela Costa, psicóloga e CEO da Homedock, loja de móveis. Ela comenta que esse tipo de mesa promove união e permite que todos os membros da família tenham contato visual e conversem com mais facilidade.

Conjunto de mesa Bennet redonda, da Homedock. A mesa se encaixa bem no canto sem perder os lugares mais perto da parede (foto: Fotos: Homedock/Divulgação)

Daniela explica que as mesas redondas e orgânicas são também ótimas opções para quem tem espaços reduzidos. Elas criam equilíbrio visual e diminuem as barreiras físicas, podendo ser encaixadas com mais facilidade. "No caso das formas orgânicas, ainda existe a possibilidade da personalização. Ela vai se encaixar no espaço que você tem disponível e criar um fluxo no ambiente", comenta.

Felipe Zorzeto, arquiteto e designer de mobiliário, acrescenta que a ausência de quinas facilita a circulação e suaviza a delimitação do espaço. Além disso, são formatos que oferecem mais flexibilidade na hora de acomodar mais um assento, o que é sempre bem-vindo em espaços reduzidos. São muito indicadas para famílias que se encaixam nesse perfil: mais modernas e democráticas.

Já para os mais conservadores, que gostam de manter a figura do patriarca ou matriarca em destaque, as mesas retangulares são uma escolha mais assertiva. Elas permitem interação, mas mantêm posições distintas. O lado negativo, para Daniela, é que as formas angulosas e retas podem remeter ao distanciamento. Em contraste, as formas arredondadas e orgânicas remetem ao acolhimento.

A psicóloga destaca uma pesquisa do Journal of Environmental Psychology que mostra que formas curvas, sobretudo as redondas, são percebidas pelo cérebro como mais agradáveis, suaves e seguras.

"Ativam regiões cerebrais associadas à empatia, à receptividade e à sensação de pertencimento. Acolhem, envolvem e convidam à interação", completa.

A mesa de jantar orgânica Kalyx Canella deixa o ambiente com ar mais moderno (foto: Homedock/Divulgação)

Isso não significa, é claro, que as mesas retangulares ou quadradas afastem as pessoas. Elas podem ser usadas de diferentes maneiras e são ótimas opções para quem tem espaços maiores e precisam — e querem — acomodar mais pessoas em eventos e festas de família, por exemplo.

Felipe explica que nos espaços mais amplos, as mesas retangulares ajudam a organizar o espaço e delimitam bem a área de refeições. Ajudam a criar um microambiente mais acolhedor e funcional em salas grandes. À sua maneira, a depender do tipo do espaço, as mesas retangulares também contribuem para uma união, agregando pessoas que estão espalhadas no ambiente.

Considerando que, independentemente do formato, as mesas de jantar podem promover a união e a interação, Felipe explica que a escolha vai depender, além do espaço disponível, do perfil dos moradores. "As redondas, ovais ou orgânicas estimulam conversas mais fluidas, pois todos ficam voltados para o centro, sem barreiras visuais. Já as mesas retangulares carregam um simbolismo mais formal — tanto pelo seu formato quanto pelo aspecto cultural — e, naturalmente, estabelecem uma hierarquia, evidenciada pelas pontas", completa.

A mesa ideal

Outros aspectos familiares precisam ser levados em conta na hora de comprar uma mesa. Daniela explica que, em casas com crianças pequenas e animais, por exemplo, é importante escolher materiais que sejam fáceis de limpar e bases mais firmes e seguras, diminuindo o risco de acidentes e de sujeiras e manchas irreversíveis. Já as casas com famílias mais velhas ou em que os pets não terão acesso ao espaço da mesa, é possível investir em revestimentos de tecido nas cadeiras e bases elaboradas.

Nesse projeto de Marcella Schiavoni, a mesa de jantar Dão, com design de Felipe Zorzeto, traz fluidez e se encaixa no espaço (foto: Júlia Tótoli/Divulgação)

Segundo Felipe, tampos de madeira aquecem visualmente o espaço, mas exigem mais cuidado. Os de pedra ou vidro são mais frios, mas resistentes. Bases com pés centrais facilitam a circulação, já as que ficam nas extremidades podem limitar o posicionamento das cadeiras, sendo um pouco mais engessadas.

Daniela comenta que os móveis em alta no momento são os que têm desenho limpo, proporções equilibradas e ausência de excessos. A ideia é que as mesas não disputem atenção com o restante das peças — cadeiras, luminárias de destaque ou até mesmo uma obra de arte. "A mesa atua como um suporte elegante, discreto e funcional", explica.

A iluminação adequada é outro aspecto que precisa ser considerado, afinal, ela é essencial para valorizar a mesa e garantir o seu uso mais funcional. O arquiteto e designer de mobiliário afirma que o ideal é que a iluminação incida diretamente sobre o tampo da mesa, seja de forma difusa, seja pontual, mas nunca nos assentos, diretamente nas pessoas.

"Spots direcionados às pessoas podem gerar sombras desconfortáveis. Uma boa solução é apostar em pendentes centrais bem posicionados ou complementar com arandelas, abajures sobre bufês ou luminárias de piso, que também trazem uma atmosfera mais acolhedora", ensina.

Independentemente do tipo, formato e estilo da mesa, Daniela recomenda que as famílias valorizem o móvel como uma forma de unir os moradores. "Sentar juntos para a refeição é um gesto simples, mas profundamente restaurador. Resgata o ritual da convivência e ajuda a reconstruir vínculos emocionais fragilizados pelo excesso de pressa e distração", completa.

Felipe concorda e acrescenta que a mesa de jantar é, muitas vezes, o coração da casa — local de encontros, celebrações e conversas. "É um dos maiores volumes do ambiente, e sua escolha deve considerar não apenas estética, mas proporção e funcionalidade. Diferentemente de uma poltrona ou de um objeto decorativo, não é fácil reposicionar ou trocar uma mesa, então ela precisa dialogar bem com o espaço e resistir ao tempo", finaliza.