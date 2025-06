5 receitas leves e saudáveis com tilápia para o almoço

A tilápia é um peixe leve, versátil e nutritivo, ideal para quem busca refeições saudáveis sem abrir mão do sabor. Rica em proteínas, com baixo teor de gordura e fácil de preparar, ela combina muito bem com ingredientes frescos e naturais. E o melhor: é uma alternativa econômica e fácil de encontrar. Por isso, confira 5 receitas deliciosas com tilápia para você preparar em casa e variar o cardápio!

Filé de tilápia com vegetais salteados

Ingredientes

2 filés de tilápia

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

1/2 pimentão verde sem sementes e cortado em tiras

1 tomate cortado em fatias

cortado em fatias 1 dente de alho descascado e picado

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Dill fresco para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Tampe e deixe marinar por 10 minutos. Enquanto isso, aqueça uma frigideira com um fio de azeite de oliva em fogo médio. Disponha os filés sobre a panela e grelhe por 4 minutos de cada lado. Desligue o fogo, disponha em um prato e reserve.

Na mesma frigideira, adicione mais um pouco de azeite de oliva e refogue o alho até dourar. Acrescente os pimentões e o tomate, salteando por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva os vegetais ao lado dos filés, finalizando com dill por cima.

Filé de tilápia assado com batata-doce

Ingredientes

2 filés de tilápia

1 batata-doce descascada e cortada em rodelas finas

descascada e cortada em rodelas finas 1 colher de chá de alecrim seco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma assadeira, disponha a batata-doce, regue com metade do azeite de oliva e salpique alecrim. Leve ao forno preaquecido a 200?°C por 20 minutos. Vire as fatias na metade do tempo para dourar ambos os lados. Adicione os filés de tilápia, regue com o restante do azeite de oliva e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Filé de tilápia ao molho de manga

Ingredientes

2 filés de tilápia

Folhas de hortelã picadas, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Polpa de 1 manga madura picada

madura picada 1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de azeite de oliva

2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e doure o peixe de ambos os lados. Para o molho, em um liquidificador, coloque a manga, o gengibre, o azeite de oliva e a água e bata até formar um creme leve. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue e finalize com as folhas de hortelã. Sirva o molho sobre a tilápia.

Filé de tilápia com arroz e legumes

Ingredientes

2 filés de tilápia

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

1 xícara de chá de arroz cozido

1/2 cenoura descascada e cortada em rodelas

1/2 xícara de chá vagem picada

1/2 cebola cortada em pétalas

1/4 de xícara de chá de brócolis

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Tampe e deixe marinar por 10 minutos. Enquanto isso, aqueça uma frigideira com um fio azeite de oliva em fogo médio. Disponha os filés sobre a panela e grelhe até dourarem e ficarem macios. Desligue o fogo e reserve.

Em outra frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, a cenoura, a vagem e o brócolis e refogue por 4 minutos. Junte o arroz cozido e misture. Desligue o fogo e sirva os filés acompanhados do arroz com legumes.

Filé de tilápia com crosta de amêndoas

Ingredientes

4 filés de tilápia

1 xícara de chá de amêndoas laminadas

2 colheres de sopa de cebolinha picada

2 colheres de sopa de manjericão picado

2 colheres de sopa de coentro picado

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, cominho em pó e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés e tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e cominho. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque as amêndoas, a cebolinha, o manjericão e o coentro e misture. Disponha os filés de tilápia em uma assadeira untada com azeite e cubra com a mistura de amêndoas e ervas, pressionando para formar uma crosta. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.