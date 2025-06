O Dia dos Namorados é uma ótima oportunidade para demonstrar carinho e afeto de maneiras doces e criativas. Presentear a pessoa amada com bombons é um gesto clássico e sempre bem-vindo, mas prepará-los em casa pode tornar o momento ainda mais especial. Cozinhar algo com as próprias mãos é uma forma de expressar amor, dedicação e cuidado.

Abaixo, confira 7 receitas de bombom para o Dia dos Namorados!

Bombom maciço apaixonante

Ingredientes

400 g de chocolate branco

branco Forminhas em formato de coração

Confeitos de açúcar em formato de flor para a decoração

Modo de preparo

Coloque o chocolate em um recipiente e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Retire e misture. Leve novamente ao micro-ondas por mais 30 segundos. Repita o procedimento até derreter completamente. Após, esfrie o chocolate até chegar a 28?°C. Distribua nas forminhas e leve à geladeira até embaçar as forminhas. Desenforme e decore com as flores de açúcar. Sirva em seguida.

Bombom trufado de uva

Ingredientes

300 g de cobertura fracionada sabor chocolate branco derretida

300 g de chocolate branco

4 colheres de sopa de suco concentrado de uva

200 g de creme de leite

Modo de preparo

Despeje o chocolate fracionado em forminhas próprias para bombons. Em seguida, retire o excesso, batendo a lateral da forma em um refratário. Cubra com papel-manteiga e leve à geladeira com a cavidade para cima. Espere as forminhas ficarem embaçadas e repita o processo, mas, desta vez, leve a forma à geladeira com a cavidade para baixo.

Em uma panela, derreta o chocolate branco em fogo baixo e acrescente o suco concentrado. Misture bem e, aos poucos, adicione o creme de leite. Misture até obter um creme leve e brilhante. Espere esfriar e utilize como recheio das casquinhas. Cubra com o chocolate fracionado e leve à geladeira até embaçar as forminhas. Desenforme e sirva em seguida.

Bombom de vinho branco

Ingredientes

300 g de cobertura fracionada sabor chocolate branco derretida

derretida 300 g de chocolate branco

1/2 xícara de chá de vinho branco suave

Modo de preparo

Despeje o chocolate fracionado em forminhas próprias para bombons. Em seguida, retire o excesso, batendo a lateral da forma em um refratário. Cubra com papel-manteiga e leve à geladeira com a cavidade para cima. Espere as forminhas ficarem embaçadas e repita o processo, mas, desta vez, leve a forma à geladeira com a cavidade para baixo.

Em uma panela, derreta o chocolate branco em fogo baixo e acrescente, aos poucos, o vinho. Mexa até obter um creme liso, leve e brilhante. Espere esfriar e utilize como recheio das casquinhas. Cubra com o chocolate fracionado e leve à geladeira até embaçar as forminhas. Desenforme e sirva em seguida.

Bombom ao creme trufado de café (Imagem: Reprodução Digital | EdiCase)

Bombom ao creme trufado de café

Ingredientes

100 g de cobertura fracionada sabor chocolate branco derretida

200 g de cobertura fracionada sabor chocolate ao leite derretida

derretida 1 colher de sopa de café solúvel

200 g de creme de leite

300 g de chocolate branco derretido

4 gotas de essência de café

Modo de preparo

Misture os chocolates fracionados em um recipiente e despeje em forminhas próprias para bombons. Em seguida, retire o excesso, batendo a lateral da forma em um refratário. Cubra com papel-manteiga e leve à geladeira com a cavidade para cima. Espere as forminhas ficarem embaçadas e repita o processo, mas, desta vez, leve a forma à geladeira com a cavidade para baixo.

Em uma panela, aqueça metade do creme de leite em fogo baixo e dissolva o café solúvel. Em um recipiente, coloque o chocolate branco e adicione essa mistura de café. Acrescente o resto do creme de leite e a essência de café e mexa até obter um creme liso, leve e brilhante. Espere esfriar e utilize como recheio das casquinhas. Cubra com o chocolate fracionado e leve à geladeira até embaçar as forminhas. Desenforme e sirva em seguida.

Bombom crespinho

Ingredientes

400 g de chocolate ao leite derretido e temperado

derretido e temperado 3 colheres de sopa de uva-passa

3 colheres de sopa de granola

1 colher de sopa de castanha-do-pará picada

1 pitada de canela em pó

Chocolate branco derretido para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes. Com o auxílio de duas colheres, faça os bombons em uma superfície lisa e forrada com papel-manteiga. Os bombons devem ficar em formato de cocadinhas. Decore com risquinhos de chocolate branco derretido. Aguarde endurecer e sirva em seguida.

Bombom de morango com chocolate (Imagem: rafastockbr | Shutterstock)

Bombom de morango com chocolate

Ingredientes

12 morangos lavados e bem secos

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

100 g de chocolate branco

300 g de chocolate ao leite

Forminhas de papel para bombom

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate branco. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar, até soltar do fundo da panela. O ponto é de brigadeiro firme. Deixe esfriar completamente.

Com as mãos untadas com manteiga, envolva cada morango com uma porção do brigadeiro branco, moldando até cobrir toda a fruta. Coloque em uma assadeira e leve ao congelador por 15 minutos para firmar.

Coloque o chocolate ao leite em um recipiente e derreta no micro-ondas (de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos). Deixe esfriar um pouco antes de usar. Com a ajuda de um garfo, mergulhe os morangos cobertos no chocolate derretido. Deixe escorrer o excesso e coloque sobre as forminhas de papel. Leve à geladeira por 15 a 20 minutos ou até o chocolate endurecer. Sirva em seguida.

Bombom de pistache com chocolate ao leite

Ingredientes

Recheio

200 g de chocolate branco picado

100 g de creme de leite

3 colheres de sopa de pasta de pistache

1 colher de sopa de mel

Manteiga para untar

Cobertura

300 g de chocolate ao leite fracionado derretido

fracionado derretido Pistaches picados para decorar

Modo de preparo

Recheio

Coloque o chocolate ao leite em um recipiente e derreta no micro-ondas (de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos). Misture o creme de leite até obter um creme liso. Adicione a pasta de pistache e o mel. Misture bem e leve à geladeira por 1 hora para firmar.

Com as mãos levemente untadas com manteiga, molde pequenas bolinhas com o recheio de pistache. Coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao freezer por 20 minutos.

Cobertura

Use um garfo para banhar cada bolinha no chocolate derretido, escorrendo o excesso. Coloque os bombons sobre papel-manteiga e salpique pistache picado por cima antes de secar. Deixe em temperatura ambiente até endurecer. Sirva em seguida.