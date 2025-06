9 famosos do signo de Gêmeos

Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco e seu elemento é o Ar. Ele é regido pelo planeta Mercúrio e rege a casa 3 do Mapa Astral. Simboliza o amor, a divisão, a troca e comunicação fraterna. Os geminianos são as pessoas nascidas entre 21 de maio e 20 de junho.

“Gêmeos representa a dualidade. Para esses nativos, tudo é temporário, efêmero e mutável”, explica a astróloga Priscila Alves. Os geminianos são pessoas dotadas de inteligência, sociáveis e muito hábeis na comunicação.

A seguir, conheça alguns famosos de Gêmeos!

1. Maisa

22 de maio de 2002

Profissão: apresentadora, empreendedora e influenciadora digital.

Com apenas 18 anos, a artista criou a Mudah, uma agência que conecta marcas e artistas. Além disso, publicou três livros: “Sinceramente Maisa” (2016), “O Diário de Maisa” e “O Livro de Tweets da +A” (ambos em 2017) e atuou como palestrante em eventos como “Você Tem Sonhos”, que reuniu cerca de 8.000 pessoas no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo.

2. Tom Holland

Tom Holland ganhou o prêmio MTV Movie & TV Awards de Melhor Atuação por “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” (Imagem: DFree | Shutterstock)

01 de junho de 1996

Profissão: ator, dublador e dançarino.

Protagonista dos filmes “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” (2017), “Longe de Casa” (2019) e “Sem Volta para Casa” (2021), Tom Holland é um dos atores mais influentes e seguidos nas redes sociais. Entre os prêmios que já recebeu, estão o BAFTA Rising Star Award (Astro em Ascensão), em 2017, e o MTV Movie & TV Awards de Melhor Atuação em um Filme (2022) por “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”.

3. Natalie Portman

Natalie Portman recebeu o Oscar de Melhor Atriz por “Black Swan” (Imagem: Andrea Raffin | Shutterstock)

9 de junho de 1981

Profissão: atriz, produtora e cineasta.

A atriz israelense-americana ganhou o Oscar de Melhor Atriz por seu papel em “Black Swan” (2010), em que interpretou uma bailarina obcecada pela perfeição. Além de sua carreira no cinema, ela é formada em Psicologia por Harvard.

4. Camila Pitanga

14 de junho de 1977

Profissão: atriz e apresentadora.

A artista é embaixadora da ONU (Organização das Nações Unidas) Mulheres desde 2015. Foi a primeira personalidade das Américas a se tornar porta-voz pública da entidade. Já recebeu diversos troféus de melhor atriz por “Paraíso Tropical” (Troféu Imprensa, Prêmio Contigo etc.) e destaca-se também por sua atuação no cinema em filmes como “Caramuru – A Invenção do Brasil” e “Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios”.

5. Angelina Jolie

Angelina Jolie recebeu um Oscar pelo filme “Garota, Interrompida” (Imagem: Tinseltown | Shutterstock)

4 de junho de 1975

Profissão: atriz, diretora, produtora e roteirista.

A artista recebeu um Oscar em 2000, na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, pelo filme “Garota, Interrompida”. Conquistou o Globo de Ouro e SAG Award na mesma categoria. Em 2011, estreou como diretora em “Na Terra de Amor e Ódio”. Embaixadora da ONU para refugiados desde 2001, ela é referência no ativismo humanitário.

6. Ivete Sangalo

Ivete Sangalo é a única brasileira a se apresentar em todas as edições do Rock in Rio Lisboa (Imagem: Delmiro Junior | Shutterstock)

27 de maio 1972

Profissão: cantora, compositora, instrumentista, empresária, apresentadora e atriz.

A artista é a única brasileira a se apresentar em todas as edições do Rock in Rio Lisboa, em Portugal. Já venceu 4 Grammys Latinos: Melhor Álbum Raízes (2005), Pop (2014), MPB com Gil e Caetano (2012) e Arraiá da Veveta (2021). Ao lado da cantora Anitta, é uma das maiores vencedoras da história do Prêmio Multishow.

7. Nicole Kidman

Nicole Kidman é aclamada por suas atuações em séries de televisão (Imagem: DFree | Shutterstock)

20 de junho de 1967

Profissão: atriz e produtora.

A atriz ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua performance em “The Hours” (2002), em que interpretou a escritora Virginia Woolf. Além disso, é aclamada por suas atuações em séries de televisão, como em “Big Little Lies” (2017), pelo qual recebeu um Emmy.

8. Gretchen

Gretchen é considerada a “rainha dos memes” (Imagem: Wander Watson | Shutterstock)

29 de maio de 1959

Profissão: cantora, dançarina, atriz, empresária e youtuber.

Considerada a “rainha dos memes”, ela faz imenso sucesso nas redes sociais. Há imagens e gifs da artista para as mais variadas situações. Além da fama nas plataformas digitais, a cantora também é conhecida por “Freak Le Boom Boom” e “Boogie Boogie”, hits do álbum “My Name Is Gretchen” (1979), que marcou a sua carreira solo.

9. Morgan Freeman

Morgan Freeman conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por “Menina de Ouro“ (Imagem: Everett Collection | Shutterstock)

01 de junho de 1937

Profissão: ator, produtor, narrador e cineasta.

O ator Morgan Freeman foi indicado ao Oscar diversas vezes e venceu na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em 2005, por “Menina de Ouro“. Considerado um dos maiores artistas de sua geração, também recebeu o prêmio Cecil B. DeMille em 2012 — uma homenagem da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), que reconhece sua carreira e contribuições para o cinema.