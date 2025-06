Para quem segue uma dieta fitness ou busca ganhar massa muscular, encontrar receitas que combinem sabor, valor nutricional e praticidade é um verdadeiro achado. Melhor ainda quando tudo pode ser preparado no liquidificador. Nesse contexto, as tortas salgadas — já tradicionais nas mesas brasileiras — ganham novas versões, mais leves e ricas em proteínas, perfeitas para manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão do prazer de comer bem.

Abaixo, confira 5 receitas de torta de liquidificador ricas em proteínas para o almoço!

Torta de atum com ovo cozido

Ingredientes

Recheio

350 g de atum sólido ao natural escorrido

3 ovos cozidos, descascados e picados

1/2 cebola descascada e picada

Cebolinha picada a gosto

Massa

2 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o atum, os ovos e a cebolinha e misture. Reserve. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha metade da massa e acrescente o recheio. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Torta de frango

Ingredientes

Recheio

250 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

50 g de molho de tomate

Sal, azeite de oliva, pimenta calabresa e cheiro-verde picado a gosto

Massa

3 ovos

25 g de farinha de aveia

1 xícara de chá de tofu

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango e o tomate e refogue por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal, pimenta calabresa e cheiro-verde. Misture bem, cozinhe por 5 minutos e reserve.

Massa e montagem

Em um liquidificador, coloque os ovos, a farinha de aveia, o tofu e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha metade da massa e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Torta de ovo com queijo cottage e espinafre

Ingredientes

Recheio

2 xícaras de chá de folhas de espinafre refogadas e picadas

refogadas e picadas 1 xícara de chá de queijo cottage

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada

Noz-moscada em pó, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

4 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do recheio e reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite e o azeite de oliva e bata por 2 minutos. Aos poucos, junte a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje metade da massa e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta vegana de repolho (Imagem: Anna81 | Shutterstock)

Torta vegana de repolho

Ingredientes

Recheio

500 g de repolho fatiado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 xícaras de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

100 g de farinha de grão-de-bico

2 colheres de sopa de proteína vegetal em pó

3 colheres de sopa de linhaça dourada moída

9 colheres de sopa de água

200 ml de leite vegetal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o repolho e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até a hortaliça murchar. Desligue o fogo e reserve.

Massa e montagem

Em um recipiente, coloque a linhaça e a água e misture. Tampe e reserve por 5 minutos. Passado esse tempo, disponha em um liquidificador e adicione a farinha de grão-de-bico, a proteína vegetal e o fermento químico. Bata para misturar. Aos poucos, coloque o leite vegetal e bata novamente até obter uma massa homogênea e cremosa. Tempere com sal.

Após, unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de grão-de-bico. Disponha metade da massa e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Torta de grão-de-bico com carne moída

Ingredientes

Recheio

1 colher de sopa de óleo

300 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 tomate sem sementes e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1/2 xícara de chá da água do cozimento do grão-de-bico

1 xícara de chá de iogurte natural

2 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de girassol

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo de girassol para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o tomate, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Massa e montagem

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de girassol e enfarinhe com farinha de trigo integral. Despeje metade da massa e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.