Confira como os planetas agem no signo de Câncer

Nos estudos astrológicos, os planetas do Mapa Astral são considerados agentes influentes que regem diferentes aspectos da vida e da personalidade de uma pessoa. Cada astro representa um tipo de energia que molda as tendências dos nativos do zodíaco. A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christian explicam como eles agem no signo de Câncer. Confira!

Mercúrio

O nativo com Mercúrio em Câncer se comunica de forma sensível (Imagem: buradaki | Shutterstock)

Mercúrio representa a comunicação e a mente. O canceriano se comunica de forma sensível. Para ocorrer uma melhora, é importante usar a intuição a fim de definir o que se deve dizer, mas sem se deixar levar pela emoção.

Vênus

O nativo com Vênus em Câncer é carinhoso, carente e precisa de muita atenção (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Vênus representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. A pessoa com esse posicionamento se doa com todo o coração e deseja formar uma família. É carinhosa, carente e precisa de muita atenção. Pode até ser um pouco pegajosa. Demora a confiar em alguém, mas, quando confia, se entrega cegamente. No entanto, tende a guardar mágoas. Se for decepcionada, não haverá volta. Tem facilidade para ganhar dinheiro com trabalhos manuais que necessitam de criatividade e sensibilidade.

Marte

O nativo com Marte em Câncer é extremamente sensível (Imagem: joshimerbin | Shutterstock)

Marte representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. Essa pessoa é extremamente sensível, o que pode resultar em conflitos na família. A relação pode ser mais complicada com os pais, caso essa energia não seja exteriorizada. A tendência é que guarde muitos sentimentos, mágoas e angústias.

Júpiter

O nativo com Júpiter em Câncer dá muito valor às raízes, às bases familiares e ao passado (Imagem: Artsiom P | Shutterstock)



Júpiter representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. Em Câncer, ele estimula as bênçãos em família. Há uma riqueza de bondade, carinho e cuidado com quem se ama. Entretanto, a pessoa com esse posicionamento pode ter um zelo excessivo, ao ponto de sufocar o próximo. Ela dá muito valor às raízes, às bases familiares e ao passado, pois a fortaleza vem do lar. Tende a trabalhar com comida, nutrindo a si e aqueles de quem gosta. Deve tomar cuidado somente com a falta de praticidade.

Saturno

O nativo com Saturno em Câncer precisa de muita segurança emocional (Imagem: Beyond Space | Shutterstock)

Esse planeta representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. Saturno em Câncer representa o amadurecimento das emoções, muita responsabilidade em relação à família e raízes fortes. A pessoa com esse posicionamento precisa de muita segurança emocional.

Problemas do passado podem estar sempre rondando os pensamentos e os sentimentos, fazendo ressurgir traumas e trazendo certa melancolia. Constrói muros em volta de si para evitar o sofrimento. Por isso, sempre necessita da presença e da aprovação dos outros.

Urano

O nativo com Urano em Câncer tem ideias não convencionais e tende a sair de casa mais sedo (Imagem: Buradaki | Shutterstock)

Urano representa a liberdade, a independência e a rebeldia. É uma pessoa que muda o jeito de pensar em relação à família, com ideias não convencionais. Além disso, tende a sair de casa cedo. É um terreno fértil para a imaginação: a fusão do racional Urano com o emocional Câncer. Por isso, pode sofrer com constantes mudanças de humor.

Netuno

O nativo com Netuno em Câncer é extremamente protetor (Imagem: Pavel Gabzdyl | Shutterstock)

Netuno representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. A imaginação, a criatividade e a sensibilidade estão presentes nesta pessoa. É muito apegada às raízes, à família e ao lar, além de ser extremamente protetora. Defende aqueles que ama com unhas e dentes.

Plutão

O nativo com Plutão em Câncer é apegado à família, às bases emocionais e à necessidade de maturidade (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

Plutão representa as transformações profundas e o renascimento. O apego à família, às bases emocionais e à necessidade de maturidade emocional são características da pessoa com astro em Câncer. Além disso, é revolucionária e procura tornar o mundo um lugar melhor para todos. Pode ser ativista ou, simplesmente, brigar por uma causa que acha justa. Apesar de aparentar uma certa fragilidade, possui muita força interna.