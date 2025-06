Junho Vermelho: saiba como cães e gatos podem salvar a vida de outros pets

Uma causa nobre. Mais do que um ato de amor, um ato de solidariedade. Assim como os humanos, cães e gatos também podem precisar de transfusões de sangue em situações críticas e de emergência. Cirurgias, intoxicações, infecções e doenças autoimunes levam à necessidade de uma transfusão. Além da doação direta, tutores podem ajudar divulgando a causa, incentivando outros donos de pets a participar e apoiando campanhas de conscientização.

Os bancos de sangue veterinários também se encontram com estoque crítico de bolsas de sangue devido à baixa procura pela doação. Manter os estoques com uma boa capacidade, por longos períodos, é um desafio técnico e logístico para as clínicas veterinárias. Mariane Leão, médica veterinária e professora do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Uniceplac, explica que o sangue precisa ser armazenado em condições rigorosas para preservar sua qualidade e segurança.

"Como o sangue tem validade limitada, há risco de perda de bolsas quando a demanda não acompanha a reposição. Isso gera uma dificuldade para manter um estoque diversificado de tipos sanguíneos raros, principalmente em gatos. Uma prática realizada é o cadastro de possíveis animais doadores nas clínicas, para, no momento de necessidade, acionar os tutores desses animais para a coleta", detalha.

Para ser um procedimento seguro e eficaz, os pets — o doador e o receptor — precisam passar por exames físicos e hematológicos antes da doação. Com a tipagem sanguínea e o teste de compatibilidade, que avalia se o sangue doado será aceito pelo receptor, mesmo que tenham o mesmo tipo sanguíneo, é possível prevenir reações adversas. Assim como os humanos, os pets também possuem tipos sanguíneos diferentes.

Layla, uma cadela vira-lata, precisou receber transfusão sanguínea para tratar uma anemia — ao todo, foram de seis a oito bolsas de sangue em um mês. "Por terem sido muitas transfusões, o hemocentro autorizou que a gente ficasse com a Layla durante os dias do procedimento, para acolher, mantê-la quietinha e bem aquecida, pois o processo levava cerca de quatro horas. Após a transfusão, Layla podia ir para casa, e tínhamos que acompanhar como ela ficava, mas, normalmente, era muito positivo. Ela chegava ao hemocentro bem debilitada e voltava muito feliz, querendo brincar de bolinha", conta sua tutora, Maira Manesco.

Mesmo após ter passado por um teste de compatibilidade sanguínea, foi indicado à sua tutora que observasse com atenção o focinho da Layla, pois, se apresentasse algum inchaço, era um sinal de que o sangue não tinha sido aceito pelo sistema dela. E essa reação foi notada na sua última transfusão, contida com um antialérgico aplicado por uma veterinária.

As transfusões recebidas por Layla não aconteceram do mesmo doador, mas a tutora conheceu todos os doadores por meio de fotos (foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal )

Tipos sanguíneos

Os cães têm 13 diferentes tipos sanguíneos, que são baseados pelo sistema DEA (Dog Erythrocyte Antigen). Segundo a professora, nesse vasto grupo, os cães com o tipo DEA 1.1 positivo são receptores universais, e os DEA 1.1 negativos e saudáveis são considerados os doadores universais, pois seu sangue pode ser usado com maior segurança em receptores de qualquer tipo. Com os gatos, essa classificação é mais simples, com três tipos principais: A, B e AB, sendo o tipo A o mais comum entre os felinos, e o tipo B menos frequente. Gatos do tipo B possuem anticorpos naturais contra o tipo A, o que pode causar reações transfusionais graves.

A coleta costuma ser um procedimento rápido, seguro e indolor. Em cães, são retirados cerca de 16ml/kg a 18ml/kg de sangue, com um intervalo indicado de dois a três meses a cada coleta; em gatos, até 12ml/kg, com recomendação de doação a cada três a quatr meses, por possuírem um volume sanguíneo menor. "No caso dos cães, se a bolsa for fracionada, é possível que uma bolsa atenda até quatro animais. Já a de gatos, não é possível fazer esse fracionamento, então é uma bolsa destinada para um animal", esclarece Kelly Carreiro, médica veterinária da Special Dog Company.

São inúmeros benefícios para o pet doador, sendo um dos principais o check-up completo de triagem que ele realiza antes da doação. De acordo com Kelly, os cães e gatos que doam sangue periodicamente podem ter o acompanhamento de sua saúde constante durante o ano.

Após a doação, o animal pode voltar para casa e retomar sua rotina normalmente. É indicado reforçar a hidratação do animal, monitorar o local da punção, possíveis hematomas ou sangramentos, e evitar que o pet realize esforços físicos.

Requisitos para a doação

Os cães devem:

Ter entre 1 e 8 anos.

Pesar mais de 25kg.

Recomendado não ter contato com possíveis animais infectados.

Os gatos precisam:

Ter entre 1 e 8 anos.

Pesar acima de 4kg.

Viver, exclusivamente, dentro de casa.

Fêmeas não podem estar gestantes e recém-paridas.

Ambos os animais precisam ser dóceis e cooperativos, estar saudáveis, vermifugados e com o controle de parasitas em dia. No geral, os doadores não podem fazer o uso de medicamentos, sendo preciso a avaliação do veterinário responsável durante a triagem.

Fonte: Associação Brasileira Veterinária de Hematologia e Medicina Transfusional (ABVHMT)

Onde doar no DF

- Hospital Veterinário Brasília (HVB)

Endereço: CRS 504 BL C Loja 14 — Asa Sul

Telefone: (61) 3226-843

- Centro de Hemoterapia Pet do Distrito Federal (OHV Pet)

Endereço: SIBS Quadra 2 Conjunto CL1 Lote 3 — Núcleo Bandeirante

Telefone: (61) 99847-4402

- Centro Veterinário de Hemoterapia (CVH)

Endereço: St. B Norte, QNB 17 — Taguatinga Norte

Telefone: (61) 98237-2772

- Hospital Veterinário Universitário de Brasília (HVET)

Endereço: L4 Norte — Asa Norte

Telefone: (61) 3107-2801 e (61) 3107-2843

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte