5 receitas de quiches ricas em proteínas para o almoço

Leves, versáteis e cheias de sabor, as quiches são uma excelente opção para quem busca praticidade sem abrir mão da nutrição no almoço. Combinando ingredientes ricos em proteínas, como frango, salmão, ovos e queijos, essas receitas são perfeitas para manter a saciedade e dar energia ao longo do dia.

A seguir, confira 5 versões de quiches proteicas que vão transformar suas refeições em momentos deliciosos e equilibrados!

Quiche de frango com abobrinha

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

200 g de manteiga sem sal

1 ovo

Sal a gosto

Manteiga para untar

Recheio

250 g de peito de frango cozido e cortado em cubos

1 abobrinha cortada em meia-lua

1/2 cebola descascada e picada

3 ovos

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, a manteiga, o ovo e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, unte uma assadeira com fundo removível com manteiga e cubra o fundo e as laterais com a massa. Fure o fundo com a ajuda de um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a abobrinha e refogue até ficar levemente macia. Junte o frango e doure. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha a mistura sobre a massa e reserve.

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite e o creme de leite e mexa até obter uma consistência homogênea. Despeje o creme sobre o frango e a abobrinha e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, aguarde amornar e desenforme com cuidado. Finalize decorando com a salsinha e sirva em seguida.

Quiche de atum com vagem

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de azeite de oliva

1 ovo

1 pitada de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Azeite de oliva para untar

Recheio

170 g de atum sólido ao natural escorrido

1 xícara de chá de vagem picada

picada 1/2 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

3 ovos

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de tofu amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione o azeite de oliva e mexa até obter uma farofa. Junte o ovo e misture até obter uma consistência homogênea. Modele no formato de uma bola, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e abra com a ajuda de um rolo. Disponha sobre uma forma com fundo removível untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a vagem e o atum e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque os ovos, o creme de leite e o tofu e mexa até obter um creme. Disponha a vagem e o atum sobre a massa e cubra com o creme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de carne moída e ovo

Ingredientes

250 g de carne moída magra

magra 4 ovos

1/2 xícara de chá de creme de ricota

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Em um recipiente, coloque o creme de ricota e os ovos e bata até obter um creme homogêneo.

Unte uma assadeira com fundo removível com azeite de oliva. Cubra o fundo e as laterais da forma com a carne e despeje a mistura com creme de ricota sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Quiche de salmão com brócolis (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)

Quiche de salmão com brócolis

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

200 g de manteiga sem sal

1 ovo

Sal a gosto

Manteiga para untar

Recheio

200 g de salmão cortado em cubos

1 xícara de chá de brócolis cozido e picado

cozido e picado 3 ovos

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, a manteiga, o ovo e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, unte uma assadeira com fundo removível com manteiga e cubra o fundo e as laterais com a massa. Fure o fundo com a ajuda de um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio e montagem

Em um recipiente, coloque os ovos, o creme de leite e o leite e misture até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha os cubos de salmão e brócolis sobre a massa pré-assada. Cubra com a mistura com creme de leite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Quiche de queijo branco

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de óleo de coco

1 ovo

Sal a gosto

Óleo de coco para untar

Recheio

350 g de queijo branco amassado

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

Sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, óleo de coco, o ovo e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, unte uma assadeira com fundo removível com óleo de coco e cubra o fundo e as laterais com a massa. Fure o fundo com a ajuda de um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio e montagem

Em um recipiente, coloque o queijo branco, os ovos, o leite desnatado e o sal e mexa para incorporar. Despeje sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.