6 receitas de carne suína para o fim de semana

A carne suína é um prato suculento e macio que costuma ser um atrativo durante o almoço do fim de semana. Isso porque ela é uma opção que conta com diversos tipos de cortes, como pernil, costelinha e lombo, permitindo o preparo de diferentes refeições para variar o cardápio. Além disso, pode ser combinada com variados tipos de molhos e temperos para realçar o sabor.

Por isso, confira 6 receitas saborosas e práticas com carne suína que vão te surpreender!

Bisteca de porco ao limão

Ingredientes

4 bistecas suínas

50 ml de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

Raspas e suco de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bistecas e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as bistecas na panela, reservando o caldo com os temperos, e doure os dois lados. Acrescente o caldo reservado e cozinhe por 2 minutos. Por último, coloque a manteiga e as raspas de limão e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Arroz com pernil

Ingredientes

1 kg de pernil cortado em cubos

2 dentes de alho descascados e amassados

3 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de arroz

1 xícara de chá de óleo

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o pernil e tempere com alho e sal. Tampe e deixe descansar por 20 minutos. Após, em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os pedaços de pernil e refogue até começar a dourar. Acrescente metade da água, tampe a panela e cozinhe até secar. Depois, junte o restante da água, o arroz e o sal. Misture e cozinhe até o arroz ficar macio. Desligue o fogo e salpique com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Lombo suíno com batata

Ingredientes

1 kg de lombo suíno

4 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

6 batatas descascadas e cortadas em cubos

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o lombo suíno e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 2 horas. Após, transfira a carne para uma assadeira, regue com azeite de oliva e distribua as batatas ao redor. Leve ao forno preaquecido a 200?°C por 1 hora e 10 minutos. Sirva em seguida.

Costelinha de porco assada (Imagem: VasiliyBudarin | Shutterstock)

Costelinha de porco assada

Ingredientes

800 g de costelinha de porco cortada em tiras

cortada em tiras 1 colher de sopa de páprica doce defumada

3 colheres de sopa de molho barbecue

Suco de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Gergelim para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a carne, e misture. Adicione a carne e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Após, transfira a carne com o molho para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva polvilhado com gergelim.

Estrogonofe com paleta suína

Ingredientes

500 g de paleta suína cortada em cubos

2 colheres de sopa de suco de limão

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de molho de soja

1 cebola descascada e picada

100 g de cogumelo champignon fatiado

250 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com suco de limão, sal, alho e pimenta-do-reino. Tampe e deixe descansar por 20 minutos. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Escorra o caldo da carne, coloque-a na panela e doure levemente. Acrescente a cebola e refogue até murchar. Junte o molho de tomate, a mostarda, o cogumelo champignon e o molho de soja. Mexa e cozinhe por 10 minutos. Por último, coloque o creme de leite e misture para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Picadinho suíno com legumes

Ingredientes

600 g de carne suína cortada em cubos

1 cenoura descascada e picada

1 batata descascada e picada

1 abobrinha picada

picada 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne suína e refogue até dourar. Acrescente os legumes e refogue por 5 minutos. Cubra com água e tampe a panela. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.