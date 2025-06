Durante o inverno, é comum o corpo acumular gordura, especialmente na região abdominal, devido à redução da atividade física e ao aumento do apetite por alimentos mais calóricos. Neste período, o consumo de chás com propriedades naturais pode atuar como um suporte eficaz. Eles ajudam a ativar o metabolismo, desinflamar os tecidos, reduzir a retenção de líquidos e favorecem a queima de gordura localizada — quando combinados com uma alimentação adequada e a prática de atividade física.

Veja, a seguir, 5 chás para ajudar a combater a gordura abdominal no inverno!

Chá de alecrim

Ingredientes

1 colher de chá de folhas de alecrim

1 colher de chá de canela em pó

Suco de 1/2 limão

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, adicione o alecrim e a canela e misture bem. Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá verde com hibisco

Ingredientes

1 colher de chá de chá verde

1 colher de chá de hibisco seco

seco 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura e desligue o fogo. Adicione o chá verde e o hibisco. Tampe e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de pimenta-caiena

Ingredientes

1 pitada de pimenta-caiena em pó

em pó Suco de 1/2 limão

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até ferver. Desligue o fogo e adicione a pimenta-caiena. Misture bem com uma colher até dissolver por completo. Adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de sálvia (Imagem: amberto4ka | Shutterstock)

Chá de sálvia

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de sálvia

5 folhas de manjericão fresco

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura e desligue o fogo. Adicione a sálvia e o manjericão, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de gengibre com capim-cidreira

Ingredientes

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

fresco ralado 1 colher de sopa de capim-cidreira picado

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione o gengibre e o capim-cidreira. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.