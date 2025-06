7 melhores lugares do mundo para quem é LGBTQIAPN+

Os direitos da comunidade LGBTQIAPN+ são assegurados em certos países (Imagem: Tanya May | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A luta pela igualdade e pelos direitos da comunidade LGBTQIAPN+ é uma pauta global. O Brasil, infelizmente, enfrenta uma triste realidade quando se trata da violência contra essa população. Segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia (GGB), organização que monitora a violência contra essa comunidade, ocorre em média uma morte a cada 34 horas de pessoas LGBTQIAPN+ no país.

Alguns países, por outro lado, se destacam por oferecer um ambiente seguro e inclusivo para indivíduos de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero. Destes, 7 são considerados os melhores países do mundo para a comunidade LGBTQIAPN+, inclusive para moradia e turismo, devido às políticas progressistas, legislações e comportamento social acolhedor. Abaixo, confira quais são eles!

1. Países Baixos

Os Países Baixos são pioneiros em termos de igualdade e direitos LGBTQIAPN+. Desde 2001, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legalizado, tornando-se um dos primeiros países a adotar essa medida. A comunidade desfruta de uma ampla gama de direitos, incluindo adoção de crianças por casais do mesmo sexo e acesso a tratamentos de saúde especializados. Amsterdã, a capital dos Países Baixos, é conhecida por sua vibrante cena gay, com uma grande variedade de estabelecimentos e eventos voltados para a comunidade.

2. Suécia

A Suécia também é reconhecida como um dos países mais progressistas em relação aos direitos LGBTQIAPN+. A legislação sueca proíbe a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero, além de oferecer proteção legal contra crimes de ódio.

O país possui uma forte cultura de inclusão e respeito à diversidade, com políticas de igualdade de gênero e educação sobre diversidade sexual nas escolas. Estocolmo, capital sueca, é considerada uma das cidades mais acolhedoras para a comunidade LGBTQIAPN+, com uma animada vida noturna e uma parada do orgulho que reúne milhares de pessoas todos os anos.

O Canadá teve o casamento LGBTQI+ legalizado muito antes do Brasil (Imagem: Lizroi | Shutterstock)

3. Canadá

O Canadá é reconhecido por seu compromisso com a igualdade e a inclusão LGBTQIAPN+. O país possui leis que protegem contra a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero em diversas esferas da sociedade.

Além disso, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado em 2005, e o país tem políticas de imigração que apoiam a reunificação familiar para casais do mesmo gênero. Vancouver e Toronto são cidades conhecidas por suas comunidades LGBTQIAPN+ vibrantes e acolhedoras, com uma grande variedade de bares, festivais e eventos que celebram a diversidade.

4. Noruega

A Noruega é um país que se destaca por seu compromisso com a igualdade e a inclusão LGBTQIAPN+. A legislação norueguesa proíbe a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero, e o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado em 2009.

O país também oferece ampla proteção legal contra crimes de ódio e tem políticas de educação inclusivas, que abordam questões de diversidade sexual nas escolas. A capital Oslo abriga uma vibrante cena LGBTQIAPN+, com bares, clubes e eventos que promovem a igualdade e a celebração da diversidade.

5. Nova Zelândia

A Nova Zelândia é reconhecida como um país progressista em termos de direitos LGBTQIAPN+. O casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado em 2013, e a legislação neozelandesa proíbe a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero.

O país também conta com leis de proteção aos direitos transgêneros e reconhecimento da identidade de gênero de forma legal. A cidade de Auckland é conhecida por sua comunidade LGBTQIAPN+ vibrante, com uma variedade de estabelecimentos e eventos que promovem a inclusão e a celebração da diversidade.

O Uruguai é considerado o país mais seguro aos LGBTQIAPN+ na América Latina (Imagem: iunewind | Shutterstock)

6. Uruguai

Na América Latina, o país considerado mais seguro aos LGBTQIAPN+ é o Uruguai. Isso devido a uma legislação progressista em relação aos direitos da comunidade, incluindo a igualdade de casamento e adoção de crianças por casais do mesmo sexo.

A sociedade uruguaia é geralmente tolerante e acolhedora em relação à diversidade sexual, tornando o país um destino seguro para pessoas LGBTQIAPN+. No entanto, como em qualquer lugar, é sempre importante manter precauções de segurança pessoal e estar atento a possíveis situações de discriminação ou violência.

7. Espanha

A Espanha é conhecida como um dos países mais progressistas em relação aos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, tanto que foi o terceiro país a legalizar o casamento gay. Outro fato importante é que, enquanto em muitos lugares do mundo a adoção por casais do mesmo sexo ainda é um tabu, no território espanhol o processo já é legalizado há mais de uma década.

Além disso, em 2019, a pesquisa “Perception of Minorities in the EU: LGBTI People“, da Comissão Europeia, revelou que 91% dos cidadãos espanhóis acreditam que gays, lésbicas e bissexuais deveriam ter os mesmos direitos que os heterossexuais.